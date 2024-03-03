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美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患　引擎遇結冰恐停止運轉

▲▼阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生飛行中艙門脫落意外。（圖／路透）

▲阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生飛行中艙門脫落意外。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加航空1月發生波音737 MAX 9客機飛行中艙門脫落事故，引發美國聯邦航空管理局（FAA）對波音（Boeing）生產線進行調查，近日又發現「波音737Max」與被稱為夢幻客機的「波音787」共315架飛機的防冰系統涉及潛在安全問題，可能導致引擎停止運作、失去推力。

根據CNN報導，雖然FAA早在2月中旬的報告中就指出上述問題，但西雅圖時報1日報導了這項安全疑慮，引發公眾更大關注。FAA指出，波音737Max除冰系統存在潛在的電氣問題，可能導致引擎在結冰條件下運行時損壞而失去推力，其中一種修復方案是更換機師座位上方的面板電路。787防冰系統的密封零件損壞則可能造成引擎進氣口受熱損壞，恐嚴重損毀飛機。

▲▼美國華盛頓州的生產工廠中，圖為正在建造的波音737 MAX-9。（圖／路透）

▲美國華盛頓州的生產工廠中，正在建造的波音737 MAX-9。（圖／路透）

商用飛機飛行時會面臨高海拔低溫，加上必須穿越雲層，接觸大量水氣，所以一年四季都需要除冰系統的運作。儘管有安全疑慮，但FAA並未禁止兩款飛機的飛行，加上並非依照緊急程序提出問題，顯示FAA與飛機製造商都認為這尚未嚴重到必須立刻停飛的程度。

美國航空（American Airlines）機師、飛行員工會發言人泰爾（Dennis Tajer）表示，除非有必須解決的不安全情況，否則FAA不會發布停飛的適航指令，但這仍是一個不祥徵兆，「這在暫時的基礎上或許是可控的，但並非解決之道」。

▲▼波音787夢幻客機。（圖／路透）

▲波音787夢幻客機也有潛在的除冰系統缺陷。（圖／路透）

波音公司聲明，這項問題在3年前一次波音工程分析中就已發現，它是現在與前幾代的737飛機「服役數十年間從未出現過的一個隱患」，不過當時就已經向各航空公司與FAA披露這項問題並提供了解決方案。報導指出，波音仍在製造具有相同除冰系統缺陷的現有機型，但推遲了下一代MAX系列的訂單交付時程。

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