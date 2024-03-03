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大馬一家五口車禍4死「車頭全撞爛」　9歲童失去雙親弟妹獨活

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲一家五口搭乘的白色汽車車頭幾乎全毀。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞2日發生一起死亡車禍，其中一輛車是一家五口，但35歲夫妻檔、1歲妹妹當場死亡，6歲弟弟送醫不治，全車只剩下9歲大的哥哥獨活。

星洲網、中國報報導，事發於2日當地下午1時40分左右，這家人搭乘白色轎車在吉蘭丹州首府哥打峇魯（Kota Bharu）前往話望生縣的路段上，與另一台轎車相撞。畫面顯示，白色轎車車頭幾乎全毀，擋風玻璃嚴重破損，引擎蓋大幅度變形扭曲。

消防單位獲報後派人前往現場，抵達現場之後發現，受害者仍受困車內，消防人員冒雨把受困者一一救出。只不過這起車禍造成一家五口有4人喪命，35歲丈夫舒克蘭加米爾、35歲妻子諾愛莎、兩人的1歲女兒當場死亡，6歲小兒子送醫後當日宣告不治，如今只剩下9歲大兒子獨自倖存，目前仍在醫院接受治療。

警方表示，這起死亡車禍據信是另一台泰籍司機駕駛的車輛闖入死者駕駛的白色轎車所在車道，兩車才會發生相撞事故。泰籍司機胸部與腳部嚴重受傷，這輛轎車內的乘客則是臉部嚴重受傷，目前正在醫院接受治療。警方也說，此案將援引1987年陸路交通法令第41(1)條文（魯莽或危險駕駛致死）進行詳細調查。

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