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日本大叔與妻吵架　隔天驚見她做「復仇便當」當場社死

日本一名人夫透露與老婆大吵後，隔天的便當竟被惡整。（示意圖，photoAC）

▲日本一名人夫透露與老婆大吵後，隔天的便當竟被惡整。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

許多日本人妻會幫老公準備愛心便當，十分貼心。但一名日本男網友卻透露，自己跟老婆大吵後，隔天竟被老婆報復，害他收到「恥度滿點」的便當。

中年大叔與妻吵架　隔天驚見她做「高恥度復仇便當」當場社死

▲人妻為了報復老公，竟幫47歲的他準備印有動漫《光之美少女》的便當盒裝午餐。（翻攝X@hotatemamasan）

一名日本人夫在社群平台公布一張照片，抱怨自己老婆在跟他吵架後，竟把氣出在他的愛心便當，他發現自己便當盒與平日不同，沒想到老婆竟換上印有動漫《光之美少女》的便當盒，讓他看了十分傻眼。

原PO透露自己今年47歲，老婆竟準備這樣少女心的便當盒給他作為「報復」，讓他好氣又好笑。貼文曝光後，吸引上萬網友點閱，紛紛調侃「千萬別惹女人」「這要社會性死亡了」，還有人則笑稱「吵架完還是有準備便當就不錯了」，也有網友直言「下次與先生吵架我也要用這招」。

這則奇葩趣聞其實發生在2020年，最近又被台灣臉書粉專轉發分享，讓不少網友再度回味。

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