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日本海邊散步驚見「斷頭男屍」！　只剩半截軀幹被沖上岸

▲▼沙灘,海邊。（示意圖／CFP）

▲男子在海邊散步時發現一具無頭屍體。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一處海邊2日下午出現一具無名屍，而屍體不但沒有頭部，也沒有下半身，僅脖子到胸下的屍塊，且已開始腐敗，部分更出現白骨化現象。警方表示，目前暫時不排除他殺或意外的兩個方向。

根據《千葉日報》報導，一名千葉縣男性2日下午1時45分向110通報稱，自己在白子町幸治的一處海岸邊散步時，發現沙灘上有一具人類的上半身屍體被沖打上岸。

茂原警署接獲通報後趕往現場調查，並發現該具屍體沒有頭顱，也沒有下半身，只有脖子以下的胸下的軀幹。目前仍在確認死者身分，而遺體被發現時是呈現仰躺姿勢，身上沒有任何衣物，且已經開始腐敗，部分則出現白骨化現象。警方指出，暫時不排除他殺與意外等兩種可能。

另一方面，滋賀縣大津市的知名觀光景點琵琶湖2月26日也曾發現一具浮屍，當時民眾正在湖中練習划船，沒想到卻看到疑似人類的物體漂浮在湖面上，並看見頭部與背部。

警方到場後確認男子已經死亡，且死亡時間超過數日之久，年齡約在30歲至60多歲，身高約170公分，體型中等，身穿黑色大衣、咖啡色毛衣、黑色長褲以及黑色皮靴，髮型是帶有白髮的短髮。警方目前仍在釐清死者身分與確切死亡原因。

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