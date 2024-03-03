紐時民調：拜登不支持率47%創新高　選民喊「票投川普」





▲民調顯示，三分之二美國人認為國家正朝著錯誤的方向前進，在這群選民中，有63%稱打算投給川普。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約時報與謝納學院（Siena College）的最新民調發現，選民懷疑81歲現任總統拜登的領導能力，2月不支持率達到47%，創下總統任內歷史最高。如今距離今年11月總統大選還剩下8個月，拜登支持率只有43%，落後前總統川普的48%支持率，還有三分之二的人認為國家朝著錯誤方向前進，其中有63%宣稱打算投給川普。

紐約時報報導，依據這份民調數據，只有四分之一選民認為國家正朝著正確的方向前進，認為拜登政策對個人造成傷害的選民人數是認為獲得幫助的選民的兩倍之多，加上大部分的人認為經濟狀況不佳，強烈不贊同（strongly disapprove）拜登處理事務這方面的比例來到47%，創下任內歷史新高。

就目前而言，對國家現況的不滿明顯會對拜登選情產生負面影響。民調指出，有三分之二的美國人認為國家正朝著錯誤的方向前進，在這群選民之中，有63%宣稱打算投給川普。

這意味著拜登正面臨克服黨內針對他領導能力的質疑，以及對國家發展方向的普遍不滿。雖然拜登已經獲得部分州黨內初選提名，但民調顯示，民主黨人對拜登再次領導民主黨的前景存在嚴重分歧，認為拜登應該成為2024年總統候選人的民主黨初選選民人數，與認為他不該成為民主黨總統候選人的選民人數一樣多，其中以45歲以下選民的反對情緒最為強烈。

截至目前，川普鞏固共和黨基本盤的能力，比拜登團結民主黨的能力還要強。共和黨2日在密蘇里州、愛達荷州舉行黨內總統初選，川普擊敗前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）勝出，預計將於在5日「超級星期二」15州外加一個美國屬地的初選中大獲全勝。