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「金正恩辦公室」清晰可見！　南韓首枚偵察衛星拍攝平壤市中心

▲▼北韓最高領導人金正恩27日召開全員會議，討論國防政策方向與對敵策略。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩的辦公室位於平壤市中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓去年12月發射首枚軍事偵察衛星，成功進入預定太空軌道。據韓聯社3日採訪報導，這枚搭載電子光學（EO）與紅外線（IR）感測器的南韓軍方1號偵察衛星近日回傳了北韓地區的拍攝影像。消息人士稱，照片經過修正後解析度良好，平壤中心地帶的金正恩辦公室所在的勞動黨黨部也清晰可見。

韓聯社報導引述南韓政府的消息人士表示，「最近1號偵察衛星傳送回地面的衛星影像，經過編輯修正後，解析度如同預想中的優秀」，且平壤中心地帶的港口、船舶也清晰可見。

▲▼南韓2日在美國加州范登堡太空基地，透過SpaceX火箭成功將自行研發的軍事偵察衛星送上軌道。（圖／CFP）

▲南韓2023年12月2日在美國加州范登堡太空基地，透過SpaceX火箭成功將自行研發的軍事偵察衛星送上軌道。（圖／CFP）

消息人士補充，目前回傳的衛星照片仍需要經過許多後製修正，但預計下個月就能回傳解析度更高的影像。報導稱，金正恩國防委員長辦公室所在的勞動黨本部大樓就位於平壤市中心。消息人士解釋，因為考量「保安」問題，並未明確透露衛星照片拍到的具體目標，但連港口船隻都能拍到，勞動黨黨部建築也很可能被辨識出來。

另一名消息人士則表示，目前南韓正在按部就班實施1號偵察衛星的執行計畫，大約今年6月至7月左右就可以正式投入偵察任務。

▲▼金正恩21日晚間視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

▲金正恩2023年11月21日晚間視察北韓首枚軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」發射，歷經此前兩度失敗後，宣稱已成功進入軌道。（圖／路透）

報導稱，屆時在追蹤金正恩等北韓高層與軍隊動向方面，南韓軍方的獨立監視能力將進一步強化，且軍方預計今年4月首周在美國佛州空軍基地發射2號衛星，並計畫在2025年前發射至少5枚偵察衛星，2030年前將40多枚重量不到100公斤的超小型衛星投入部署。

據悉，南韓軍方1號偵察衛星在400至600公里的高度繞行，一天經過朝鮮半島上空2次，具有將長寬各30公分的地面物體識別為1個像素的0.3m等級解析度，白天使用EO、夜間使用IR拍攝影像。另外，2號衛星將是一枚使用雷達電波技術的合成孔徑雷達（SAR）衛星，無論晝夜或任何氣象條件，都能對目標拍攝超高解析度影像。

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