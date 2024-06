重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」　老公全身傷！淚曝遭遇掀公憤

▲ 南達親自拍影片,道出遭羞辱的過程。(圖/翻攝自IG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度發生一起離譜事件,一名西班牙重機網美和老公一起騎車旅遊,搭帳篷過夜時竟遭7名男子輪流性侵,還將兩人打到滿臉瘀青。他們事後親自道出恐怖經歷,在當地引發公憤。警方現已逮捕3名嫌犯,其餘4人仍在追捕。

綜合NDTV等外媒,擁有逾25萬粉絲的西班牙女子南達(Nanda)和老公同遊印度時遭人輪流性侵,親自拍影片上傳IG控訴,「我發生了一件我們不希望發生在任何人身上的事,7名男子性侵了我。」

7 men gang-rape Spanish tourist in India, 3 arrested



The very Shameful and shocking incident was shared by a woman on Instagram; the happy couple had a nightmare as the woman was gang-raped in India’s state of Jharkhand. The social media user named ‘Fernanda’ shared the full pic.twitter.com/kTS738hJLB