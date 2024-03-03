重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」　老公全身傷！淚曝遭遇掀公憤

▲ 南達親自拍影片，道出遭羞辱的過程。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起離譜事件，一名西班牙重機網美和老公一起騎車旅遊，搭帳篷過夜時竟遭7名男子輪流性侵，還將兩人打到滿臉瘀青。他們事後親自道出恐怖經歷，在當地引發公憤。警方現已逮捕3名嫌犯，其餘4人仍在追捕。

綜合NDTV等外媒，擁有逾25萬粉絲的西班牙女子南達（Nanda）和老公同遊印度時遭人輪流性侵，親自拍影片上傳IG控訴，「我發生了一件我們不希望發生在任何人身上的事，7名男子性侵了我。」

7 men gang-rape Spanish tourist in India, 3 arrested



The very Shameful and shocking incident was shared by a woman on Instagram; the happy couple had a nightmare as the woman was gang-raped in India’s state of Jharkhand. The social media user named ‘Fernanda’ shared the full pic.twitter.com/kTS738hJLB — Sumit (@SumitHansd) March 2, 2024

這對夫妻從孟加拉騎車到印度，打算騎往比哈爾邦和尼泊爾，1日晚上抵達賈坎德邦的杜姆卡（Dumka），便就地搭帳篷過夜，卻遭7名男子攻擊。南達哽咽對鏡頭說道，「他們毆打我們，還搶劫我們，儘管我們沒有什麼東西，因為他們想要性侵我。」

▲ 南達經常和老公一起騎車旅遊。（圖／翻攝自IG）

員警深夜在路邊發現南達和丈夫，察覺他們「發生了什麼事」，無奈語言不通，但認為兩人需要治療，便將他們帶到當地醫院，南達才向醫師說出遭到性侵。警方獲報後成立特別調查小組，證實已有3人涉案被捕，現正追捕其他嫌犯。

這起事件點燃印度網友怒火，女演員莉查．查達哈（Richa Chadha）更發文譴責，「為腐敗的社會感到羞恥」。賈坎德邦印度人民黨議員、前首席部長馬蘭迪（Babulal Marandi）也出面表示，「當這種事發生在外國人身上，誰還願意來賈坎德邦？這裡的法律和秩序已經崩潰，應對警方採取嚴厲措施。」