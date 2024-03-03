男友「詐死」只為分手！找母謊稱被馬踩死　神隱5天接電話露餡

▲少女單方面接到男友慘死的簡訊，5天後卻發現對方是「假死」（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名少女在母親生日當天接獲男友意外身亡的消息，使她傷痛欲絕，然而僅僅過了5天，她才發現一切都是謊言，原來男方只是為了甩掉她才會想出這個荒謬的方法，讓她憤怒不已。對此，網友則安慰道，少女才13歲，不需要為了一個男人失去自我。

根據《鏡報》報導，這名少女在網路論壇Reddit分享自己的親身經歷，她在母親生日當天收到男友媽媽傳來的簡訊，內容寫道，男友不慎被馬踩到，心臟破裂死亡。

收到男友死訊的少女悲痛不已，難以想像所愛之人就此與她天人永隔，甚至還因此求助心理健康專線。少女的朋友得知消息後，紛紛前來安慰她，然而當她們看到男友媽媽傳來的簡訊時，卻驚覺有異，懷疑事情不單純。

於是她們打電話給已經「死亡」的男方，沒想到對方馬上就接起電話。少女的朋友並未告訴他少女也在場，而當男方聽到電話那頭少女在哭泣的聲音時，竟還開口問道，「你們還好嗎？我好像聽到有人在哭。」少女氣得立刻奪回手機，並痛斥對方。

懦弱的前男友一聽到少女的聲音馬上嚇得掛斷電話，不過事後兩人通過社群媒體連繫，男方才解釋自己為何要選擇假死，原因僅僅是因為嫌她太黏人。

對此，網友回覆道，「他真的太瘋狂了，我很遺憾妳經歷了這些，妳沒有做錯任何事」、「我前夫也曾經假裝自己得了癌症三期」等。有網友發現，當事少女年僅13歲，而男方也只有15歲，因此安慰她稱，「雖然這對現在的妳來說的確是一件很嚴重的事，不過如果妳在這個年紀不談戀愛會更快樂，絕對不要因為一個男人迷失自我。」