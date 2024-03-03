　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友「詐死」只為分手！找母謊稱被馬踩死　神隱5天接電話露餡

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲少女單方面接到男友慘死的簡訊，5天後卻發現對方是「假死」（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名少女在母親生日當天接獲男友意外身亡的消息，使她傷痛欲絕，然而僅僅過了5天，她才發現一切都是謊言，原來男方只是為了甩掉她才會想出這個荒謬的方法，讓她憤怒不已。對此，網友則安慰道，少女才13歲，不需要為了一個男人失去自我。

根據《鏡報》報導，這名少女在網路論壇Reddit分享自己的親身經歷，她在母親生日當天收到男友媽媽傳來的簡訊，內容寫道，男友不慎被馬踩到，心臟破裂死亡。

收到男友死訊的少女悲痛不已，難以想像所愛之人就此與她天人永隔，甚至還因此求助心理健康專線。少女的朋友得知消息後，紛紛前來安慰她，然而當她們看到男友媽媽傳來的簡訊時，卻驚覺有異，懷疑事情不單純。

於是她們打電話給已經「死亡」的男方，沒想到對方馬上就接起電話。少女的朋友並未告訴他少女也在場，而當男方聽到電話那頭少女在哭泣的聲音時，竟還開口問道，「你們還好嗎？我好像聽到有人在哭。」少女氣得立刻奪回手機，並痛斥對方。

懦弱的前男友一聽到少女的聲音馬上嚇得掛斷電話，不過事後兩人通過社群媒體連繫，男方才解釋自己為何要選擇假死，原因僅僅是因為嫌她太黏人。

對此，網友回覆道，「他真的太瘋狂了，我很遺憾妳經歷了這些，妳沒有做錯任何事」、「我前夫也曾經假裝自己得了癌症三期」等。有網友發現，當事少女年僅13歲，而男方也只有15歲，因此安慰她稱，「雖然這對現在的妳來說的確是一件很嚴重的事，不過如果妳在這個年紀不談戀愛會更快樂，絕對不要因為一個男人迷失自我。」

 
ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

尪動刀解決男性女乳症　術前妻抓一下：C罩杯掰

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

相關新聞

王定宇秀「一起！」小冊粉碎不實謊言

王定宇秀「一起！」小冊粉碎不實謊言

當前瞻計劃論戰升溫，國民黨參選人加碼指控沙崙綠能智科學城為「空城」之際，立委王定宇8日特別透過影片，秀出剛出爐的「一起！我們的成績單」小冊，王定宇説，這本內容詳實的小冊，將徹底粉碎一些不實謊言外，更如同照妖鏡般，映照出天龍國政治人物的傲慢與偏見。

他不想寫作業稱被迷昏綁架　警調監控慘了

他不想寫作業稱被迷昏綁架　警調監控慘了

自動洗車機「順序搞錯」　澳老翁慘被壓死

自動洗車機「順序搞錯」　澳老翁慘被壓死

嗆「疫苗掮客」選舉謊言　他批貪腐講成政績

嗆「疫苗掮客」選舉謊言　他批貪腐講成政績

人其實厭惡說謊　詐騙成性難抵良善

人其實厭惡說謊　詐騙成性難抵良善

關鍵字：

假死事件意外身亡少女心碎謊言

讀者迴響

最夯影音

更多

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面