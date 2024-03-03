整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

▲美國一所高中舉辦募款活動，參與的學生在活動上互舔腳趾，引發道德法律爭議。（圖／翻攝自社群平台X／@libsoftiktok）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州一所高中上周舉辦一場募款活動，由9年級到12年級的學生志願報名參加，但其中一項活動環節卻是讓學生分成2組互舔腳趾，現場影片被拍下來傳至網路社群後，引發眾怒。有議員直接批評這是在虐童，州教育官員也宣布介入調查並稱此事「令人作嘔」。

根據福斯新聞等外媒報導，位於奧克拉荷馬郡愛德蒙市（Edmond）的公立鹿溪高中（Deer Creek High School）藉由「溫馨募款周」的活動，為當地一家雇用身心、智能與發育障礙人士的咖啡廳籌措經費，並舉辦一場名為「班級對抗賽」（Clash of Classes）的集會，讓9年級至12年級學生們自願報名，但需要付費參加。

▲網路一度誤傳這是高中生為了募款舔成年人腳趾，學區後續澄清是自願參與比賽的學生們互舔腳趾。（圖／翻攝自社群平台X／@libsoftiktok）

然而，其中一項環節是讓學生依照各年級配對，並分成2組。一組人坐在椅子上，腳抹花生醬，另一組人則趴在椅子前的地板上，用舌頭舔掉他們腳趾的花生醬。

UNBELIEVABLE. This happened at @DCAntlers. Students sucked on the toes of adults during a school fundraising event. Who approved this??? pic.twitter.com/vNqy3LkV0r — Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 1, 2024

一段26秒畫面被美媒記者上傳至X社群平台，但帳號@libsoftiktok轉發貼文時誤植為「學生吸舔成年人腳趾」，導致網友群情激憤，影片觀看數短短一天突破2600萬次。儘管後續原PO留言更正資訊，但仍堅稱這並未改善情況，「這絕對是一種病態…那些人需要為此坐牢」。

不只原PO大力批評，許多美國網友都感到震驚與噁心，紛紛留言表示，「這絕對是你最瘋狂的PO文，我無話可說」、「這太令人作嘔」、「美國到底怎麼了？」、「這絕對是噁心且令人不安的，尤其是發生在學校」、「請檢查這些老師們的硬碟」、「超噁，這些人是有什麼問題？」、「把他們全都關起來」。

奧克拉荷馬州公共教育總學監沃爾特斯（Ryan Walters）在X上發文宣布，「這太噁心了。我們正在清理奧克拉荷馬州學校的這些污穢。我們的機構正在進行調查。」德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）更直接指責，「這是虐待兒童」。

鹿溪學區聲明稱，募款周活動一共為咖啡廳籌措了15萬2830.38 美元（約新台幣482萬元）善款，並澄清所有學生都是提前且自願報名參加，沒有任何教職員下場玩遊戲。不過聲明並未提及舔腳趾遊戲的目的或宗旨。