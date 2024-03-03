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客機艙門飛走！　乘客怒告波音及阿拉斯加航空「求償316億元」

▲▼ 。（圖／翻攝自X、IG）

▲ 林克事發後第一時間上傳機身破洞的照片，如今與女友一同提告求償。（圖／翻攝自X、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空1月發生波音737 MAX 9客機飛行中艙門脫落的事件，差點釀成悲劇。當時坐在附近的乘客經歷一場高空驚魂，近日向航空公司及波音公司提告，要求10億美元（約新台幣316億）賠償金。

綜合《紐約郵報》等美媒，這架客機1月5日自奧勒岡州波特蘭起飛後不久發生意外，乘客林克（Kyle Rinker）回憶，「起飛時很順利，但短短5分鐘後我們就聽到一聲巨響」，也就是內嵌式艙門（door plug）脫落的聲音，導致機身出現一個大洞。

林克無奈表示，「我們不過就是坐在位子上，想放鬆一下，然後事情就發生了，氧氣面罩掉了下來」，所有人驚慌失措，只能趕緊戴上面罩，「突然有風吹過來，且明顯變得很冷，因為你在16000英尺高空飛行」。

坐在艙門附近的15歲乘客身上的襯衫當場被強風吹走，而林克和女友斯特里克蘭（Amanda Strickland）的座位就在這名少年的後2排，此前也曾多次搭乘該航班。

這對情侶及另一名乘客凱文郭（Kevin Kwok）代表同機旅客，2月底於奧勒岡州蒙諾瑪郡（Multnomah County）提起訴訟，指控航空公司及飛機製造商波音忽視明顯的警訊，認為這場意外根本不該發生。

委任律師強生（Jonathan Johnson）說明，指控主要針對波音的系統性問題，正危急所有乘客性命，「他們不該相信靠運氣能避免機上乘客丟命」，儘管波音已承認在這起事件中有所疏失，也誓言解決問題，但這起訴訟將要求阿拉斯加航空及波音優先重視安全問題，2家公司對此則拒絕回應。

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