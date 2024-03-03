拜登又口誤！宣布空投加薩「2度說成烏克蘭」　義總理表情尬爆

▲ 拜登與梅洛尼在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登過去在公開場合多次口誤、走路不穩，身體狀況引發憂慮，近日和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤時，更是兩度將加薩稱為「烏克蘭」，一旁梅洛尼尷尬的神情格外搶戲。

《衛報》報導，高齡81歲的拜登1日在白宮接待訪美的梅洛尼，首度宣布將向加薩空投人道主義救援物資，並稱美國將堅持呼籲以色列採取更多措施，幫助受到戰爭及飢荒影響的民眾。

拜登表示，「流向加薩的援助遠遠不夠。無辜的生命處於危險之中，孩童的生命處於危險之中。在取得更多援助以前，我們不會袖手旁觀。我們應該派數百輛卡車進去，而不是只有幾輛。」

然而，拜登兩度稱空投物資是為了幫助烏克蘭，「未來幾天，我們將和在約旦的盟友及其他國家一起，向『烏克蘭』空投更多食物和物資」，而美國將「繼續尋求在『烏克蘭』開闢其他途徑，包括開設海上通道，運送大量人道援助的可能性。除了擴大陸路運輸，我們將堅持要求以色列，開放更多卡車及路線，以便為更多人提供他們需要的幫助」。

影片中可見，一旁的梅洛尼看著正朗讀聲明的拜登，在拜登連續2次說出「烏克蘭」後瞪大眼睛，眼神左右飄移，接著低頭整理頭髮，場面相當尷尬。這段插曲也令白宮官員事後必須澄清，拜登指的其實是加薩。

拜登宣布空投物資的前一天，哈瑪斯控制的加薩衛生部聲稱，戰爭開打至今已有3萬名巴勒斯坦人死亡。加薩人民普遍飢餓且嚴重營養不良，由於以色列破壞糧食供應並嚴格限制食品、藥品等物資流動，約220萬人面臨嚴重短缺，目前包括阿聯、埃及、法國、約旦及英國等國已實施空投。