　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

100個比爾蓋茲也還不完　外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」

▲外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

根據美國財政部資料顯示，美國國債近期成長速度異常驚人，平均100天增加的金額為1兆美元（折合新台幣約31.5兆元），換算下來，每日新增的幅度達到1000億美元（折合新台幣約3.15兆元）。如此驚人的成長速度，就連被媒體分析為「秒賺萬元」的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也難以負擔。

根據《CNBC》報導指出，根據美國財政部資料顯示，美國國債在2023年12月29日短暫超過34兆美元後下降，目前已於1月4日完全突破34兆美元大關，目前整體國債金額已經達到34.38兆美元。

而從增長幅度來看，美國國債於2023年1月2日達到31.47兆美元後就直線上升，於2023年1月15日達到32.04兆美元、2023年9月15日達到33.04兆美元、如今又在2024年1月4日達到34.01兆美元。換算下來，幾乎每100天就增加約1兆美元的債務。

100個比爾蓋茲也還不完　外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」

美國銀行投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，隨著國債金額突破34兆美元，他認為要提升到35兆美元的速度，可能還是會秉持著如今的「百日增長」的狀態。

報導中也指出，由於美國財政債務明顯上升的關係，美國信貸評級機構穆迪（Moody's Corporation）從2023年11月起，將美國評級展望從「穩定」下調至「負面」，報告中指出，如果美國政府沒有提出有效的財政政策，明顯增加收入或是減少政府開支的話，美國的財政會一直保持著非常大的赤字。

過去《Business Insider》曾分析過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的財產，在2020年的全盛時期，其身價達到1,460億美元，單年度就增加410億美元，5年增加700億美元，計算後得出其每秒平均收入為4630美元（折合新台幣約14.6萬元），每日平均收入為4億美元。

當時媒體就分析，即便每日花費100萬美元，比爾蓋茲的全部財產估計要400年才能花完。但相較於每日賺取4億美元的比爾蓋茲，美國國債每日平均增加1千億美元，即便來100個全盛時期的比爾蓋茲也還不完這些債務。

延伸閱讀

自家5天內連2女吸毒猝死　媽竟幫忙「棄屍涼亭」…母子下場出爐
男暗戀女同事…竟在公司偷裝攝影機「偷拍她更衣」　下場出爐
「禮拜三」固定放假才是真生活？　一票人大讚：真的欸

ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

尪動刀解決男性女乳症　術前妻抓一下：C罩杯掰

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

相關新聞

美、日、台、以4國領軍！　帶動歐洲房產投資活動勁升20％

美、日、台、以4國領軍！　帶動歐洲房產投資活動勁升20％

根據英國房地產服務公司Savills的最新研究，預期的利率下降和經濟的溫和復甦將吸引海外投資者流入，他們希望利用「日益吸引人的定價水平」來實現資本增值。美國、以色列、日本和台灣的投資者預計將領銜這一浪潮，帶動2024年房地產投資活動反彈20％。Savills全球跨境投資部門負責人拉希德·哈桑在接受CNBC採訪時表示：「確實，看起來我們已經度過了最糟糕的時期，現在正逐步復甦中。」

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

川普拿下密蘇里州黨內初選　料以壓倒性優勢鎖定提名

川普拿下密蘇里州黨內初選　料以壓倒性優勢鎖定提名

加薩糧援站爆發意外後　美國首度空投援助物資

加薩糧援站爆發意外後　美國首度空投援助物資

美官員：以色列大致同意停火協議　現只待哈瑪斯點頭

美官員：以色列大致同意停火協議　現只待哈瑪斯點頭

關鍵字：

國債美國財政債務政策

讀者迴響

最夯影音

更多

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面