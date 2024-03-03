日國民冰棒8年內「漲2元」　社長率員工90度鞠躬道歉

▲赤城乳業株式會社時隔8年，再為冰棒漲價向大眾道歉。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

日幣近年持續貶值導致民生物價飆漲，赤城乳業株式會社也因受不了成本壓力，將冰棒價格從70日圓調漲到80日圓，漲價10日圓（約新台幣2元），公司老闆和高層向大眾深深鞠躬道歉。

日本國內原物料價格不斷上漲，赤城乳業株式會社一向平價著稱的「ガリガリ君」冰棒也響起掌聲，不過雖然漲價逾11.4％，其實僅漲了10日圓，但公司誠意滿出來，為此拍影片向社會大眾道歉，重製8年前引發過話題的廣告，鞠躬道歉的幅度更大。

事實上，赤城乳業株式會社2016年，就因為將一支60日圓的「ガリガリ君」冰棒調漲至70日圓，就拍攝過一支90度鞠躬慎重道歉的影片，當時在網路上引發討論。這次也是由公司高層親自上陣拍攝。

▲赤城乳業株式會社已準備好未來漲價的道歉畫面。（圖／翻攝X）



赤城乳業株式會社2016年的影片中，老闆及主管們雙手交疊，表情凝重地看著鏡頭，歌詞中表達起初完全不考慮漲價，但隨著語氣轉變，很快變成現在不考慮、再變成就算漲價也不是現在，到最後「決定現在漲價」。

不僅如此，赤城乳業表示已經做好長期面對經濟不景氣的狀況，考慮到商品定價未來仍有機會調漲，已經事先拍好從80日圓陸續漲到110日圓的廣告。隨著釋出的畫面可以看出，價錢調得愈高，老闆和高層的已經從站著鞠躬，變成跪在地上道歉，只差土下座了。