11歲男童性侵9歲親妹　時間長達五年

▲9歲女童遭受親哥狼爪長達五年時間。（示意圖／CFP，圖中人物與本文無關）



記者曾羿翔／綜合報導

新加坡發生離譜性侵案！一名11歲男童長期讓9歲妹妹為他口交，直到警方前往男童住家探訪，才意外揭露該起性侵案件，受害者從國小三年級開始就遭到哥哥性侵，時間長達5年且次數頻繁，父母曾給予警告，但男童未停止惡行。

根據中國報的報導，被告現年19歲，須面對3項強姦罪與一項性侵罪，2日他只承認其中一項。據了解，事件發生在2015年到2020年之間，被告當時約11歲，受害者是他的親妹妹，現年17歲，事發時僅9歲。

報導指出，被告父親是連鎖飯店內務經理，母親則是家庭主婦。家人透露，妹妹平時說話溫柔且個性內向，很容易受到周圍的人影響。被告與妹妹從小就玩在一起，感情要好。調查揭露，被告在2015年就讓當時9歲的受害者為他口交，還說只要照做，就買糖果零食給她。據了解，受害者當時根本不明白被要求做的事情，5年來次數太頻繁，已記不清細節。

直到2021年3月1日，被告和父母因為工作班表吵架而離家出走，後來到警局說他是被家裡趕出來，警方因此前往家中探訪。當警員抵達被告家中時，母親與姊姊都鼓勵妹妹將性侵事件告訴警員。妹妹才決定將此事告知警員，性侵事件就此東窗事發，警方開始對哥哥展開調查。

妹妹透露，因為不想讓哥哥「惹麻煩」，擔心全家人會因此受影響，才會一直沒有向警方舉報。報導還提及，被告行徑2017年被姊姊發現，當時被告與受害者到泳池游泳，姐姐發現受害者在殘疾廁所為被告口交，趕緊告知母親。父母得知後雖給予警告，但被告未停止惡行，直到2020年10月才停止。

律師替被告求情時表示，被告因為小時候有手機，上網看了色情片，進而讓妹妹為他口交。該事件對被告造成嚴重影響，被告感到難過自責也很後悔，希望能夠向妹妹道歉。該案件將於4月23日進行進一步判決。