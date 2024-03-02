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加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

文／中央社

部分在加薩搶糧災難中受傷的巴勒斯坦人今天表示，他們忙著為家人取得糧食之際，以色列部隊卻對他們開火，形容當時場景可怕又混亂。

▲▼巴勒斯坦平民「包圍車隊」搶糧釀112死。（圖／路透）

▲ 巴勒斯坦平民包圍車隊搶糧。（圖／路透）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）治下加薩地區衛生當局表示，有115人在2月29日發生的這起事件中喪命，將死亡歸因於以方開火，還稱此事為屠殺。

以色列則反駁稱多數罹難者死於踩踏或被車輾過。

不過，一名以色列官員也稱軍人對空鳴槍示警，接著對那些不讓開、被視作威脅的人開槍，被問及有多少人被擊中時，還說這是「有限的開火」。

此事凸顯遭以軍占領的加薩地區有序的援助分配行動瓦解，當地沒有政府，主要聯合國機構聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）也因據傳與哈瑪斯有關聯遭到調查而綁手綁腳。

路透社取得一段影片，當中有4名目擊者在加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）表示，自己遭以軍開火，還有人說戰車和武裝無人機也參與其中。

目擊者阿瑪德（Mahmoud Ahmad）說，他從28日晚上開始等運糧車隊，車隊29日早上終於抵達，飢餓難耐促使他冒險走到運輸路徑上，希望能為孩子取得麵粉。

救援卡車來到加薩北部時，他上前湊近車隊，但一輛戰車和「四軸」無人機隨即開火。他說，「我的背部受傷，流了一小時的血，直到親戚過來把我帶往醫院。」

他說，「援助進來時，戰車和四軸無人機開始對聚集的群眾開火，這些人是來為自己和孩子領取糧食的。他們（以軍）開始朝他們開火。」

吉哈德．穆罕默德（Jihad Mohammed）說，他當時正在拉希德（Al-Rashid）濱海道路的拿布希（Nabulsi）圓環等候。這是從加薩南部進入北部的主要運輸路線。

他說，「我們去等卡車，後來（以軍）就對所有人開火，我受傷了。」

被問道他是否認為以軍是故意朝他們開火，他說，「是的，沒錯。他們動用戰車、軍人、飛機…全都朝我們開火」。

薩密．穆罕默德（Sami Mohammed）當時和兒子在拉希德路上等待援助車隊抵達。他說，「我兒子跑到海灘上，他們對他開了兩槍…一槍擦過他的頭部，另一槍打中他的胸部。」他說以軍擊發子彈和砲彈。

另一名目擊者朱哈（Abdallah Juha）說，他當時試著為雙親取得一袋麵粉。「我們非常飢餓，我們什麼食物也沒有。他們朝我們開火…把我們壓扁。」他說砲火來自戰車。

朱哈頭部被子彈擊中，臉上包著繃帶。他說，「我的小弟哭了，因為他想吃東西。我要上哪兒去給他弄吃的？」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，聯合國團隊今天前往西法醫院，送去醫療補給品，並見了在此事中受傷的民眾。

人道事務協調廳說，「團隊到訪期間，該醫院還接收了逾70名遭殺害者的遺體。」（譯者：李佩珊／核稿：陳昱婷）

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