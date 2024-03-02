　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

記者張寧倢／編譯

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）1日發生驚心動魄的意外車禍意外，一輛大型的半聯結車撞上大橋的外側護欄，車體以傾斜角度卡在橋的結構之間，車頭與拖車幾乎快要分離，懸掛俄亥俄河（Ohio River）上方搖搖欲墜。消防人員以垂降方式救出女駕駛，高難度救援任務宛如電影才會出現的驚險場面。

▲▼美國肯塔基州路易維爾市3月1日，一輛半聯結車在俄亥俄河上方橋樑發生多車相撞事故。（圖／CFP）

▲肯塔基州路易維爾市3月1日一輛半聯結車在俄亥俄河上方橋樑發生多車相撞事故。（圖／CFP）

根據紐約郵報報導，身分未曝光的女性駕駛1日中午時分，開著這輛半聯結車往北行經克拉克紀念大橋（Clark Memorial Bridge），卻在車禍中不慎衝出橋邊護欄。具衝擊性的現場畫面顯示，後半段拖車卡在柵欄與橋面水泥之間，前端的曳引車已經完全掉出橋面之外並懸掛在半空中，看起來岌岌可危，整輛車似乎隨時可能墜河。

擁有6年經驗的男性消防員卡登（Bryce Carden）負責進行救援任務，他從一輛雲梯車緩緩垂降至車頭位置，拉出了女駕駛，整場行動大約耗時40分鐘。卡登表示，女駕駛極度冷靜，「她當時只是在祈禱，祈禱了很多次，而我也跟著她一起祈禱。」

當地消防隊長歐尼爾（Brian O’Neill）也表示，女駕駛非常堅強且振作，但當她的腳跟一站到地上，情緒就瞬間宣洩而出。女駕駛雖然受到驚嚇，但情況穩定，已經被預防性送醫檢查。另有2輛車也涉及了這場重大車禍，其中一名受害者傷勢比半聯結車的女駕駛更糟。事後交通雙向封閉，當局正在設法將聯結車移除，並進一步調查事故原委。

ET快訊
護花變撿屍！　台北工程師性侵女同伴
黃仁勳宣布：輝達將在台灣蓋設計中心「招募1000名工程師」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐交所出包「波克夏暴跌逾99％」引混亂！　美股跌115點

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

菲律賓火山噴發高達5000公尺　當局提高警戒層級

神奇「殺精凝膠」一抹避孕　男生每天塗身上就有效

帛琉遭大規模網攻！2萬份台美日機密被洩　總統控：是中國幹的

轎車失控翻覆2屍4命！　大馬孕妻和丈夫拋飛車外亡

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年　遺骸被燒毀敲碎難辨認

一接詐騙電話「秒洩2資訊」　專家警告：千萬別回嘴亂罵

嗆到千萬別拍背喝水！專家警告「一拍更容易窒息」　這樣做才是正解

家中擁有3輛車！愛車男用「特斯拉車牌」買彩券　嗨贏162萬獎金

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

紐交所出包「波克夏暴跌逾99％」引混亂！　美股跌115點

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

菲律賓火山噴發高達5000公尺　當局提高警戒層級

神奇「殺精凝膠」一抹避孕　男生每天塗身上就有效

帛琉遭大規模網攻！2萬份台美日機密被洩　總統控：是中國幹的

轎車失控翻覆2屍4命！　大馬孕妻和丈夫拋飛車外亡

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年　遺骸被燒毀敲碎難辨認

一接詐騙電話「秒洩2資訊」　專家警告：千萬別回嘴亂罵

嗆到千萬別拍背喝水！專家警告「一拍更容易窒息」　這樣做才是正解

家中擁有3輛車！愛車男用「特斯拉車牌」買彩券　嗨贏162萬獎金

紐交所出包「波克夏暴跌逾99％」引混亂！　美股跌115點

今雨區擴大　明「全台下3天」

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

菲律賓火山噴發高達5000公尺　當局提高警戒層級

巨量「蟑螂近親」入侵清大男宿　男大生曝恐怖畫面喊：快逃

基隆山崩驚險瞬間　巨石險擊中下方「儲油槽」引發爆炸

購買前看清楚！好市多5種商品「不能退貨」　1極端情況恐取消會員

波克夏A股曾暴跌99%　紐約證交所：已解決技術問題

波克夏崩99%！幸運兒搶到「1股賺2000萬」投資人點無法成交關鍵

2旗袍正妹齊上陣按摩+踩背　男體驗越式洗頭：皇帝般享受

國際熱門新聞

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

一接詐騙電話秒洩2資訊　千萬別回嘴

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

菲律賓火山噴發高達5000公尺

帛琉2萬份台美日機密遭駭　總統：中國幹的

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

中國人靖國神社撒尿　日本名醫懸賞千萬逮人

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔

嗆到別拍背喝水！專家曝「這樣做」才對

即／南韓打算廢除「919軍事協議」！

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

經濟艙也能睡好覺　3大秘訣曝光

美智庫設想中國逼台不戰而降　5年4階段進行

更多熱門

相關新聞

「機艙內離奇下雨」　女乘客忍濕身4小時

「機艙內離奇下雨」　女乘客忍濕身4小時

美國一名女子搭乘一架飛往紐約的班機時，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致所有乘客搭乘長達4小時的班機後幾乎全身溼透，機艙內宛如下雨的畫面在網路曝光後引發關注，獲得360多萬點閱。

美提案「大麻降為三級毒品」　拜登說話了

美提案「大麻降為三級毒品」　拜登說話了

廂型車當性虐牢房 男連續性侵2女第3女慘叫聲獲救

廂型車當性虐牢房 男連續性侵2女第3女慘叫聲獲救

即／國1北上「3車追撞」1人受傷送醫　

即／國1北上「3車追撞」1人受傷送醫　

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

關鍵字：

美國半聯結車半掛拖車半拖車橋上俄亥俄河車禍驚險救援北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

婦自覺5大不適症狀！竟已腸癌三期

當小三還安慰Soya　網出征短髮妹：聖母？

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

YTR超強認出軌、約炮被罵爆！　網怒轟根本沒反省：噁心

「TOYOTA、HONDA」等5大日系數據造假

更多

最夯影音

更多

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面