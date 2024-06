加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

▲ 雷震寰參加業餘拳擊比賽,竟被打成植物人。(圖/翻攝自GoFundMe)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加拿大一名中國留學生參加業餘武術比賽,卻被對手打成植物人,美好未來化為泡影。家屬悲憤指控,主辦單位讓他和職業級選手對打,且事後醫療措施不足,一狀告上法庭,警方證實已介入調查。

根據加拿大廣播公司(CBC),26歲中國學生雷震寰(Zhenhuan Lei,音譯)在英屬哥倫比亞大學(UBC)化學系攻讀博士,去年10月參加「西加拿大武術錦標賽」(Western Canadian Martial Arts Championship),卻被對手打到昏迷不醒,目前處於植物人狀態,醫師稱他的病情不太可能好轉。

母親李英(Ying Li,音譯)透過律師聲明表示,兒子的遭遇令她彷彿親身經歷死亡,「一個未來的科學家、一個野心勃勃的年輕人本該擁有大好前程,如今卻變成每天躺在醫院病床上,盯著天花板看。」

李英2月16日向當地法院提起訴訟,控告比賽主辦方未能採取充分措施保護選手,且裁判及急救人員不合格,未能保障他的安全;更指控加拿大世界踢拳和空手道聯盟(WKUC),未具備卑詩省法律要求的資格就批准賽事,相當於違法舉行;比賽地點所在的西門菲莎大學(SFU)也未確保其設施被適當使用。

CBC News has covered this story of Zhenhuan Lei and the severe brain injury he suffered in a BC kickboxing tournament.



Worth a read. https://t.co/Rs5Qyl0w4r