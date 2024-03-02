加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

▲ 雷震寰參加業餘拳擊比賽，竟被打成植物人。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一名中國留學生參加業餘武術比賽，卻被對手打成植物人，美好未來化為泡影。家屬悲憤指控，主辦單位讓他和職業級選手對打，且事後醫療措施不足，一狀告上法庭，警方證實已介入調查。

根據加拿大廣播公司（CBC），26歲中國學生雷震寰（Zhenhuan Lei，音譯）在英屬哥倫比亞大學（UBC）化學系攻讀博士，去年10月參加「西加拿大武術錦標賽」（Western Canadian Martial Arts Championship），卻被對手打到昏迷不醒，目前處於植物人狀態，醫師稱他的病情不太可能好轉。

母親李英（Ying Li，音譯）透過律師聲明表示，兒子的遭遇令她彷彿親身經歷死亡，「一個未來的科學家、一個野心勃勃的年輕人本該擁有大好前程，如今卻變成每天躺在醫院病床上，盯著天花板看。」

李英2月16日向當地法院提起訴訟，控告比賽主辦方未能採取充分措施保護選手，且裁判及急救人員不合格，未能保障他的安全；更指控加拿大世界踢拳和空手道聯盟（WKUC），未具備卑詩省法律要求的資格就批准賽事，相當於違法舉行；比賽地點所在的西門菲莎大學（SFU）也未確保其設施被適當使用。

CBC News has covered this story of Zhenhuan Lei and the severe brain injury he suffered in a BC kickboxing tournament.



Worth a read. https://t.co/Rs5Qyl0w4r — Erik Magraken (@erikmagraken) February 29, 2024

李英聲明指出，雷震寰參加的拳擊比賽禁止有職業經驗者參賽，但他的對手曾在泰國參加職業級賽事，主辦方卻未禁止他參賽，比賽中多次以超出規定的力道攻擊雷震寰且踢擊頭部，裁判卻未確實執行規則，且儘管雷震寰當下有受傷跡象，主辦方並未檢查，而是讓他繼續比賽。

直到最後一場比賽時，雷震寰出現重傷跡象，多次嘔吐後斷斷續續失去意識，現場卻沒有工作人員提供適當醫療措施，也沒有迅速叫救護車，醫護人員花費90分鐘才趕到。檢查顯示他腦出血，治療分秒必爭。2名醫師診斷，他的病情改善可能性很低，將來生活無法自理。

聲明提到，主辦方試圖規避卑詩省規範，稱之為「連續輕踢比賽」以降低成本，但實際上比賽項目就是拳擊，而WKUC並無批准這項活動的法律資格。WKUC目前未回應媒體置評請求。

李英在加拿大的醫院照顧兒子4個月後，2人已於2月底搭乘醫療航班返回中國。這名母親過去獨力扶養兒子長大，在聲明中寫道，「現在我必須踏上另一段旅程，照顧他的後半生。」募資平台GoFundMe上也有人發起活動，為他們籌措醫療及機票費用。