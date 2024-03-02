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泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王次子瓦差勒宋去年曾二度返國，引發揣測。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）在海外生活27年後，去年首次返回泰國。近年頻傳醜聞的泰國王室，尋找繼位人選的急迫性日益增加，而作為王室子嗣之一的瓦差勒宋因為秘密娶了一名美國籍妻子，有可能提早被踢出這場王位繼承人之爭，據傳他正在想辦法申請離婚。

根據紐約郵報報導，現年42歲的泰王次子瓦差勒宋與紐約州白原市（White Plains）的美國女公務員加拉法諾（Elisa Garafano）結婚，他與妻小一起住在紐約州維農山（Mount Vernon）一所磚造住宅長達9年。

不過，這段婚姻將使瓦差勒宋失去繼承王室的資格，因為泰國法律明令禁止君主與外國人結婚，王族子嗣若有外籍配偶將被排除在繼承順位之外。加上瓦差勒宋與妻子還育有2名具美國籍身分的孩子，可能會讓繼承問題變得更加複雜。

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）2023年8月10日在曼谷一座寺廟參加宗教儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒報導指出，瓦差勒宋對外開始宣稱自己正在辦離婚，但實際上卻可能無法拋下妻小。圖為瓦差勒宋2023年8月10日在曼谷寺廟參加儀式。（圖／達志影像／美聯社）

據每日野獸報報導，現為律師的瓦差勒宋告訴朋友們，他現在正在處理與加拉法諾的離婚手續，還說自己不再住在維農山。一名消息人士表示，「瓦差勒宋與加拉法諾已經公開婚姻多年了，但自從他開始爭奪王位後，才想要來隱瞞這件事，他告訴人們他現在已經離婚了，甚至在社群軟體上公開留言。」

不過，每日野獸報查閱紀錄發現，雖然二人已在紐約州西徹斯特郡（Westchester County）提交保密的婚姻訴訟文件，其中包括涉及未成年子女離婚時所使用的表格，但相關程序一直處於停滯狀態，且當記者前往維農山住處敲門時，瓦差勒宋也親自應門。

另一名消息人士也表示，雖然加拉法諾是自己提交了離婚申請書，但她目前已經暫停離婚程序，因為她希望和她的孩子一同被認可成為泰國王室成員。

每日野獸報指出，消息人士稱，瓦差勒宋其實私底下已經承諾不會離開妻子和小孩，因此目前二人仍保有婚姻關係，「他非常想要保密這件事、以及有孩子的事實，因為這會對他爭取王位的野心造成影響。」

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）、王后蘇堤達（Queen Suthida）與長公主烏汶叻於2021年12月5日出席奠基儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與他第4任妻子、王后蘇堤達（Queen Suthida，黃色套裝）於2021年12月5日出席奠基儀式。（圖／達志影像／美聯社）

據此前報導，瓦差勒宋是71歲現任泰王瓦吉拉隆功（king Vajiralongkorn）與第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生4子之中的次子。曾是演員的余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚，帶著她的4子1女離開泰國移居美國。小女兒後來仍被王室撫養長大並授予公主頭銜，但4名兒子仍與泰王疏遠且無任何王室頭銜。

▼瓦差勒宋的小妹、泰國公主希里萬瓦里在王室長大，目前是一名時裝設計師。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 泰國公主希里萬瓦里。（圖／達志影像／美聯社）

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