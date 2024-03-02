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英王室最帥成員45歲猝逝！　頭部創傷「遺體旁有槍」疑飲彈自戕

▲▼查爾斯國王的堂妹蓋布瑞拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的夫婿金斯頓（Thomas Kingston）日前在自家猝逝。（圖／路透）

▲ 金斯頓（右）在父母家中身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世堂妹的夫婿金斯頓（Thomas Kingston）日前驚傳猝逝消息，驗屍結果顯示他死於頭部創傷，遺體附近還發現一把槍，疑似飲彈自戕。

綜合BBC及《衛報》，45歲的金斯頓於2月25日身亡，被發現陳屍於父母位於科茲窩（Cotswolds）的家中，驗屍庭1日在格羅斯特郡召開，以釐清其死因。

高級驗屍官史凱瑞特（Katy Skerrett）說明，金斯頓當天回科茲窩探望父母，和父母共進午餐後父親出門遛狗，回家時發現金斯頓不在屋內，母親約半小時後開始尋找他。父親後來強行進入屋外一間上鎖的小屋，便發現兒子已經死亡。

金斯頓頭部嚴重受傷，現場還發現一把槍。緊急服務人員趕抵現場，警方研判並無他殺嫌疑，屍檢結果初步判定死因為頭部外傷。外界猜測他自戕而死，令親友震驚。

金斯頓與蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）於2019年結婚，已故女王伊莉莎白二世及丈夫愛丁堡公爵菲利普親王皆出席婚禮。他因帥氣外型曾被稱作王室最帥成員之一，且在王室相當受歡迎。

蓋布瑞拉和夫家發表共同聲明，「金斯頓是個傑出的人，點亮所有認識他的人的生活。他的離去對整個家庭來說都是巨大的打擊，在我們哀悼他的同時，希望大家尊重我們的隱私」，並公布一張她親手為丈夫拍下的照片，可見他身穿一件粉色休閒襯衫，在水岸邊回眸一笑。

▼ 蓋布瑞拉公開為丈夫拍下的照片。（圖／路透）

▲▼查爾斯國王的堂妹蓋布瑞拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的夫婿金斯頓（Thomas Kingston）日前在自家猝逝。（圖／路透）

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