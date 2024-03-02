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告贏馬斯克！律師索要1890億天價酬勞　平均一小時賺965萬台幣

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）破新台幣1.7兆元的天價薪資方案遭美國法院裁決廢止。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）的股東委任律師先前打贏官司，德拉瓦州法官否決了特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）560億美元的天價薪酬，認為這對股東並不公平。如今，這群律師向特斯拉索要將近60億美元（約新台幣1890億元）的律師費，以工作時數平均下來，每小時約可賺進新台幣965萬元。

根據美媒NBC報導，馬斯克560億美元（約新台幣1兆7681億元）的天價薪酬是美國有史以來企業曾披露的最高薪資。特斯拉股東代表認為他薪水太高，於是在2018年向法院提起訴訟。

德拉瓦州衡平法院法官麥科密克（Kathaleen McCormick）日前在長達200頁的裁決書中提到，制訂薪資方案的程序存在「嚴重缺陷」，因為馬斯克主導了決定薪資的過程，且方案是由「對馬斯克心存感激的」特斯拉董事會批准的，無法證明這樣的高額薪水對股東是公平的。

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉股東阻止了560億美元的馬斯克破紀錄高額薪水，但可能需要支付價值近60億美元的律師費。（圖／路透）

為特斯拉股東打贏官司的律師們1日向法院提交律師費與報銷費用申請，要求獲得特斯拉略高於11%、約2940萬股的股份，而特斯拉1日收盤股價為202.64美元。這意味著，若獲得法官准允，這筆律師費將高達59.6億美元（約新台幣1881億8300萬元）價值。

這群分別在德拉瓦州與紐約州工作的委任律師還揭露，他們在這起案件中一共工作了1萬9499.95小時。報導指出，平均下來，相當於每小時可獲得高達30.5萬美元（約新台幣965萬元）報酬。另外，他們也申請報銷110萬美元（約3473萬元）花費。

律師們表示，根據德拉瓦州法律，他們有權獲得33%的「可量化的授予利益」，因此他們要求11%股份還算是相對「保守的」，並強調當初是以律師風險代理接手此案，只有勝訴才會拿到報酬，敗訴就什麼也得不到。律師們認為，考量到他們打贏官司後將為特斯拉股東帶來的巨大價值，這筆報酬屬於合理費用。

報導稱，預計馬斯克將對此一裁決提出上訴，他還揚言要將特斯拉公司註冊地址遷到德州。

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