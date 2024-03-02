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韓69歲婦高空彈跳慘死！祖孫出遊成悲劇　工讀生認了「沒扣扣環」

▲▼ 。（圖／翻攝自京畿道消防災難本部）

▲ 69歲婦女重摔水泥地面身亡。（圖／翻攝自京畿道消防災難本部）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道安城市大型購物中心日前發生恐怖意外，一名女子體驗高空彈跳設施時意外墜地身亡。調查發現死者是一名69歲婦女，當時和家人一起開心逛街，未料發生悲劇。而當時負責安全措施的打工人員未確實扣上安全扣環，已被警方立案調查。

綜合《首爾新聞》等韓媒，這起事件發生於大型購物中心「Starfield安城」3樓的室內運動遊樂場Sports Monster，69歲死者2月26日下午約4點多體驗高空彈跳設施，卻從8公尺高墜落下方水泥地面，當場心跳停止，送醫宣告不治。

當時設施上方和地面都有打工的安全人員，但未設置防墜網或緩和衝擊力道的軟墊。一名未具備相關安全證照的20多歲工讀生接受調查時坦承，「失手未將連接（死者）身體和繩索的安全扣環扣上」，被警方依業務過失致死罪嫌立案。

死者當天和2個女兒、孫子一起光顧購物中心，未料母女、祖孫天人永隔，這起事件也引發高度關注，網友罵聲不斷。事發的Sports Monster遊樂場已經暫停歇業，位於水原、高陽和河南Starfield內的遊樂場也緊急實施安檢。

韓媒點出，Sports Monster登記為「遊園設施業」，由文化體育觀光部依《觀光振興法》進行管理，但遊樂場內23項設施中僅有1項登記為遊樂設施，每2年安檢一次，而此次釀成悲劇的室內高空彈跳設施等卻未登記為遊樂設施，未列入檢查對象，恐怕因此成為安全漏洞。

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