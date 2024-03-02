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走馬上任　台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名宣誓就職

▲「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名（中）接受民政局副局長吳明熙頒發當選證書，左為卸任總幹事侯賢遜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名（中）接受民政局副局長吳明熙頒發當選證書，左為卸任總幹事侯賢遜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府，新任總幹事侯賢名宣誓就職，侯賢名強調，他會努力以赴帶領團隊，在既有的基礎上持續向前邁進，讓「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府在全世界的宗教界發光發熱。

▲「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名（中）接受民政局副局長吳明熙頒發當選證書，左為卸任總幹事侯賢遜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南鯤鯓代天府第3屆董監事於去年底宣誓就職，全體15位董事都投票選出侯賢名接任第15屆總幹事職務。卸任總幹事侯賢遜任職南鯤鯓代天府20年5個月，特別出席第15屆總幹事就職典禮，交棒給他的弟弟也是該宮營建組長侯賢名，籲請全體秉持初衷支持新任總幹事，來自全國各地宮廟代表、地方賢達、機關團體、民意代表及廟方董監事500多人出席參加。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰代表全體董監事，肯定新任總幹事侯賢名擔任營建組長期間，與總幹事侯賢遜同心協力，為南鯤鯓代天府的廟務發展全力以赴，讓五府千歲神威名揚全世界。

民政局副局長吳明熙頒發當選證書給「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名後，侯賢名表示，他在南鯤鯓代天府任職11年，代理總幹事6個月，對廟務推動已有認知和發展藍圖。

▲「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名（中）接受民政局副局長吳明熙頒發當選證書，左為卸任總幹事侯賢遜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

總幹事侯賢名強調，未來一定會在既有的基礎上，帶領新的行政團隊加強努力，也歡迎大家來南鯤鯓代天府參香、旅遊、祈福。

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