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追殺小王！他助跑飛撲「疾駛中公車」　死扒車窗一路狂罵

▲▼追殺小王！他助跑飛撲「疾駛中公車」　死扒車窗一路狂罵。（圖／翻攝X）

▲男子助跑後飛撲公車，一路掛在窗戶外叫罵。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞發生誇張事件，一名男子疑似正在追逐「小王」，竟在一陣助跑後，飛撲疾駛中的公車，還試圖扒開窗戶，只為了進入車廂，跟第三者理論。他一路掛在窗戶上、瘋狂叫罵的影片，也在社群媒體上瘋傳。

根據影片，男子把摩托車隨便停在路邊，火速摘掉安全帽後，開始助跑、猛然一跳，竟然真的成功扒住公車，還強行扳開半開的窗戶，試圖進入車廂。儘管他最後沒有成功，但仍一直掛在窗外，憤怒地指著「小王」叫罵，過了好一陣子才放棄。

其他乘客紛紛嚇得驚聲尖叫，有人叫男子趕快放手，也有人要求司機加速、甩掉這個人。不過，公車全程都以時速25英里（約時速40公里）左右的速度行駛，絲毫沒有因此慢下來。

先鋒報（La Vanguardia）等外媒報導，這起事件發生在大西洋省（Atlántico）巴蘭幾亞（Barranquilla）的30號高速公路上，儘管最早於2023年就被分享至網路，但最近又獲媒體關注。男子似乎認為女友背叛自己，在公車上認出「小王」之後，才會氣到爬車理論。目前尚不清楚，那位被指控偷吃的女友，當時是否也在車上。

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