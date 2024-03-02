老師不准買飲料！日小一生遠足中暑緊急送醫 家長怒提告

▲女童遠足時被老師禁止買水喝，導致中暑住院。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府八尾市2022年一名小學女童參加學校的遠足校外教學時，因為老師不允許購買茶飲，導致她返家後，發燒不適，最終被緊急送往醫院。醫師診斷其為中暑，住院治療1天才出院。女童的母親認為學校沒有盡到保障學童身體健康的義務，在女兒提出要補充水分時，仍禁止其購買茶飲，因此向八尾市政府提告，要求賠償。

根據《讀賣電視台》，當時就讀於八尾市立小學一年級的女童2022年5月參加學校舉辦的遠足活動，不過由於她的體型嬌小，體能也沒有其他學生好，因此在出發前，母親特地交代，如果不舒服可以打電話讓家長來接。

女童的母親也提前向校方與老師表示，「女兒身上有帶300日圓（約新台幣63元）的現金，如果遠足途中水喝完了，請讓她買新的茶飲喝。」然而當女童向老師表示，因為帶的水喝完要去買茶飲時，卻被老師與校長拒絕，導致她身體不適，最終請老師在返程途中聯絡母親來接人。

女童母親帶她回家後，發現她體溫過高，儘管幫女兒洗澡也無法降溫，仍出現38.9度的高溫，因此緊急將女童送往醫院急救，而醫師則診斷為中暑，並在醫院住院1天，打了點滴隔天才出院。

女童的家長認為，老師對於中暑的預防措施不足，並未確實盡到照顧學生安全的義務，並向八尾市政府提告，要求220萬（約新台幣46萬元）日圓的賠償。但校方則反駁稱，在遠足當下目測女童並無異狀，才會禁止她購買茶飲。