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時尚傳奇殞落！「最潮阿嬤」艾瑞絲艾普菲爾逝世　享嵩壽102歲

▲▼ 全球時尚指標、美國潮嬤艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）1日逝世，享嵩壽102歲。。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 艾瑞絲艾普菲爾官方IG發布死訊。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球時尚指標、美國潮嬤艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。這位開創性的紡織大師生前以其不拘一格的風格聞名，尤其是她招牌的超大黑框眼鏡，官方Instagram帳號和發言人已證實她的死訊。

綜合《紐約郵報》等外媒，艾瑞絲艾普菲爾是道道地地的紐約人，出生於1921年8月29日，原名艾瑞絲貝瑞爾（Iris Barrel），是皇后區一對猶太夫妻的獨生女。她的父親塞繆爾（Samuel）經營鏡子和玻璃事業，母親塞黛（Sadye）則經營一家時裝店，從小培養她的創造力。

艾瑞絲艾普菲爾2015年受訪回憶，她年僅12歲時就會搭地鐵去曼哈頓櫥窗購物（window-shopping），「那時候只要5分錢就可以搭遍地鐵，所以我每周都會去紐約的不同區域——唐人街、約克維爾、哈林區和格林威治村。而我真的愛上這個村子，這是我開始逛骨董店、對這些老東西著迷的地方。」

▲▼ 全球時尚指標、美國潮嬤艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）1日逝世，享嵩壽102歲。。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 艾瑞絲艾普菲爾享嵩壽102歲。（圖／翻攝自Instagram）

她曾在紐約大學學習藝術史，後來轉到威斯康辛大學麥迪遜分校，1943年畢業後搬回紐約，開始在時尚雜誌《女裝日報》撰寫文案，還曾擔任室內設計師埃利諾強森（Elinor Johnson）的助理，和丈夫卡爾（Carl Apfel）結婚2年後創立紡織公司Old World Weavers。

這對夫妻喜歡一起環遊世界，尋找有趣的東西和設計，開公司的靈感據稱就來自他們在北非、歐洲旅遊時發現的獨特設計，客戶括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、美國影后費唐納薇（Faye Dunaway）和瑞典女星葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）。

儘管她在紐約的圈子裡已經相當有名，但後來爆紅是在84歲那年。由於大都會藝術博物館服裝學院一場夏季展覽被取消，策展人聽聞艾瑞絲艾普菲爾有豐富的人造珠寶飾品收藏，便邀請她策畫展覽，2005年9月自2006年1月展出她的40件收藏品，包括一枚Gripoix胸針和一對18世紀的耳環。

▲▼ 全球時尚指標、美國潮嬤艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）1日逝世，享嵩壽102歲。。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 艾瑞絲艾普菲爾活到老工作到老。（圖／翻攝自Instagram）

艾瑞絲艾普菲爾經常自稱是「老年新星」（geriatric starlet），因為這場展覽為她帶來許多機會，包括2007年出書、為MAC Cosmetics開發一系列唇膏，2011年推出自己的時裝系列 。導演梅索斯（Albert Maysles）拍攝描述她傳奇人生的電影《時尚天后的繽紛人生》（Iris），2017年獲艾美獎提名。

美泰兒（Mattel）2018在國際婦女節推出艾瑞絲艾普菲爾的芭比娃娃，當時她已經96歲，是被做成芭比的人物中最高齡的，也曾和其他品牌合作，包括地毯零售商Ruggable、化妝品公司Ciaté London和快時尚服裝品牌H&M。

她在2021年慶祝百歲大壽，當時向《時人》雜誌表示，她覺得自己是一隻熱愛工作的勁量電池兔（Energizer Bunny），一輩子都在工作，「100歲的人除了坐著還能幹麼？我不會打牌，也不打高爾夫。我喜歡工作，我真的很享受我的工作。」

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