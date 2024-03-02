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找路拐錯彎「誤闖別人家車道」　她竟被屋主一槍射死

▲▼找路拐錯彎「誤闖別人家車道」　她竟被屋主槍殺身亡。（左圖／CFP；右圖／GoFundMe）

▲吉莉絲坐在男友開的車上，卻因為誤闖民宅車道，慘遭槍殺。（左圖／CFP；右圖／GoFundMe）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州一群朋友開車參加派對，由於不熟悉當地路況，加上夜色已深，因此不小心「拐錯彎」，誤闖某戶民宅車道。沒想到，其中一名20歲女乘客卻因此慘遭屋主槍殺，頸部中彈身亡。

CNN、BBC等外媒報導，本案發生於去年4月，20歲的吉莉絲（Kaylin Gillis）坐在SUV副駕駛座，只因為男友開車誤闖民宅車道，竟然招致開槍攻擊，最終她頸部中彈，不久後身亡。

屋主莫納漢（Kevin Monahan）出庭時宣稱，當天自己與妻子突然被引擎聲吵醒，發現家門口車道上出現2輛SUV和1台摩托車。他想起當地治安不好，因此立刻感覺受到威脅，叫老婆去衣櫥裡躲好後，踏出家門使用散彈槍「對空鳴槍」，沒想到卻被門廊上的釘子絆倒，才會誤射奪人性命的第二槍。

▲▼屋主莫納漢（Kevin Monahan）槍殺誤闖車道的女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲屋主莫納漢被判處第二級謀殺罪成立。（圖／達志影像／美聯社）

檢方指控，66歲被告行為魯莽，應該求處最高刑期。但辯方律師指出，他沒有任何前科，對於此案相當後悔，這一切都是可怕的意外，要求從輕量刑。不過，莫納漢站上證人席後，曾跟陪審團閒聊、開玩笑，此舉似乎惹怒了法官。

法官米凱里尼（Adam Michelini）嚴厲訓斥被告，「我認為你真的可能再做一次同樣的事情。對我來說，你顯然覺得自己很有道理。對於自己行為的後果，你不願負起任何責任。你就是不明白（自己做錯什麼）。」

他也譴責被告的輕浮態度，「你毫無道理地奪走了吉莉絲的性命，竟然還敢坐在這裡，談論如何計劃完成房子（的改建），並在未來參加摩托車越野賽……你的任何悔恨，都不是針對你所造成的傷害。你唯一的遺憾就是最終必須面對你行為的後果。你謀殺了吉莉絲。」

最終，莫納漢被判第二級謀殺罪罪名成立，判處25年監禁，此外還有危害他人安全罪的7年監禁，可以合併服刑，以及竄改證據罪的4年監禁，但必須分別服刑。

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