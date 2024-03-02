不甩政府最後通牒！　南韓1萬名醫生罷工「只有500人復工」

▲南韓保健福祉部1日在官網公告強制復工令，但復工的醫生人數與罷工人數相比「微乎其微」。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓政府擬推動醫學院每年擴招2000個名額，引發強烈反彈，將近1萬名實習、住院醫師集體辭職與罷工。當局將2月29日定為回歸崗位的「最後期限」，3月開始祭出吊銷醫師執照與司法起訴等措施，但截至29日，復工人數仍「微乎其微」，粗估僅500多名住院醫生回到工作崗位，醫院負擔正持續加重。

▲南韓政府訂定時限已到，僅500多名住院醫生願意復工。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，南韓保健福祉部1日曾表示，截至2月29日下午5時，全韓國100家教學醫院，共累計565名住院醫生返回醫療現場工作。據悉，隔一天，南韓各地主要醫院仍未出現更多醫生重返崗位的跡象，準確復工人數必須等到4日實際統計才能掌握。罷工持續至今已第11天，仍有將近9000人未返回醫院。

報導指出，南韓1日為「三一節」國定假日，加上周末共放3天連假，政府預計將依照先前所預告，連假結束後自4日開始深入醫療現場進行追查，對那些尚未返回醫院工作的住院醫師實施行政、司法處置，例如吊銷或吊扣醫師執照至少3個月、發動調查與起訴等措施。

▲南韓警方1日針對醫師協會高層辦公室進行突襲搜索。（圖／達志影像）

此前，南韓首爾警察廳1日上午突襲搜索大韓醫師協會重要關係人士的辦公室，包含大韓醫師協會非常對策委員長金澤宇（音譯，江原道醫師會長）等5名前任或現任幹部都被警方持扣押搜查令取走電腦、手機等資料。

一名60歲膽囊癌患者接受韓聯社訪問時表示，先前已在忠南大學醫院接受心臟支架手術並住院接受治療，隨後被診斷出癌症，卻遇到罷工無法確認下次手術日期。另一名80多歲洗腎患者的妻子表示，丈夫每周要到醫院做2次血液透析，但3月15日的腎臟科約診被取消後，院方表示需重新預約，情況令她十分憂心。