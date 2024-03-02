女童走路上學發現「人類斷臂」嚇壞！紐約州公園搜出1男1女屍塊

記者王佩翊／編譯

美國一名女童2月29日走路去上課時，在公園內發現一條人類的左手手臂，嚇得她立刻求助父親，而父親趕到現場後隨即報警。警方後來則在附近找到多條人類的手跟腳以及頭顱，分別來自一男一女，目前仍在釐清死者身分。

根據abc news報導，紐約州薩福克郡一名女童2月29日當天上午8時40分左右正要走路去學校上課，但她在經過巴比倫的索薩茲池塘公園（Southards Pond Park）東邊時，意外發現一條人類的左手臂，且指尖部分已消失，驚慌之下她連忙打電話給父親，而她的父親趕到現場確認之後也立刻致電911。

警方隨後又在公園東側發現一條右手臂，距離女學生發現左手臂的地方約20英尺。警方指出，兩條手臂上都有刺青，並屬於同一名男子，目前正在使用資料庫企圖尋找死者身分。該案隨即被定調為凶殺案，警方也出動巡屍犬，企圖在公園內尋找其他屍塊，沒想到尋屍犬竟在公園西邊的一堆樹葉中，發現另一條女性的腿。

警方3月1日上午同樣在公園西側發現女性被害人的屍塊，包含手臂與頭顱。據調查，女性死者的手臂上沒有刺青。全案目前仍在調查中，並試圖釐清死者身分，警方也呼籲有相關情報的民眾隨時來電舉報。

警方仍在搜索更多屍塊，且初步判斷嫌犯應該是使用車輛棄屍，因此才能將多個屍塊分別棄置在公園東側與西側。女童發現屍塊後，公園鄰近小學也緊急取消戶外放風時間。