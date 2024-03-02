控OpenAI牟利　共同創辦人馬斯克告阿特曼等人違約

▲OpenAI開發出ChatGPT，如今遭馬斯克提告違反合約。（圖／CFP）

文／中央社

美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI創辦人之一、美國科技業富豪馬斯克今晚提告OpenAI及其執行長阿特曼等人，指控對方為了獲利而開發AI而非為了造福人類，因此違反合約。

路透社報導，根據馬斯克（Elon Musk）的律師在美國舊金山遞交的訴狀，阿特曼（Sam Altman）和OpenAI另一創辦人布羅克曼（Greg Brockman）原本找上馬斯克時，是希望創辦一家開放原始碼的非營利公司。

訴狀指出，開發出聊天機器人ChatGPT、並獲得美國科技業巨擘微軟（Microsoft）支持的OpenAI，如今專注於賺錢，違反了與馬斯克的合約。律師還說，OpenAI把其最先進的AI模型GPT-4的設計「完全保密」。

OpenAI、微軟和馬斯克都未立即回應路透社的置評請求。

馬斯克於2015年共同創辦OpenAI，但在2018年退出董事會。他的事業還包括電動車廠特斯拉（Tesla）、火箭製造商美國太空探索科技公司（SpaceX）及2022年10月買下的社群媒體平台推特（Twitter）。

OpenAI前董事會去年曾解僱阿特曼，理由是為了捍衛為造福人類而開發AI的公司使命。但幾天後OpenAI便成立新董事會，並讓阿特曼回鍋擔任執行長。

根據美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，OpenAI正計劃3月任命幾名新董事。

ChatGPT在2022年11月推出後，短短6個月內成為全球成長最快的軟體應用程式，引發微軟、Google（谷歌）母公司Alphabet及許多新創公司也推出對手產品，來乘著聊天機器人熱潮爭取數以10億幾美元的募資。