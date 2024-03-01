德州史上最大野火「焦土宛如月球表面」　數百牛隻屍橫荒野

▲德州發生史上最大野火，燃燒總面積達1.2萬公頃。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德州野火持續延燒，燃燒總面積已達120萬英畝（約1.2萬公頃），成為該州史上最大規模的野火，不僅奪走2條人命，還有數百頭牛橫屍荒野。亨普希爾郡（Hemphill）急難管理協調員肯德爾（Bill Kendall）證實，當地至少40棟房屋被毀，燒焦土地就像月球表面，「什麼都沒了。」

德州狹長帶（Panhandle）近期發生數十起火災，其中一處野火從煙屋溪（Smokehouse Creek）開始延燒，與另外一場火勢合併之後，成為該州史上最大野火，2月29日累計燒毀120萬英畝土地，甚至越過州界波及奧克拉荷馬州（Oklahoma）十多棟房屋。

西敖德薩（West Odessa）義消隊發文證實，「如今它成為德州史上最大規模、最具破壞性的火災，也是美國史上規模第二大的野火。」州長艾波特（Greg Abbott）對60個郡發布災難聲明（disaster declaration），緊急救難人員正在各地努力救災，儘管近幾天降雪在一定程度上緩和局勢，但截至2月29日，僅3%火勢獲得控制。

如今德州多地呈現燒焦草地、死亡牛隻及毀壞房屋的荒涼景象，火勢也燒毀電線與關鍵基礎設施，導致當地廣泛斷電。北平原電力合作社（North Plains Electric Cooperative）通報，約115英里（約185公里）電線必須重建，希望能在4日之前恢復電力。

儘管官方尚未估算整體破壞程度，但已證實至少2人及數百頭牛隻死亡。德州農業專員米勒（Sid Miller）估計，實際上恐怕有數千頭牛在野火中喪命，甚至可能更多，「我們將不得不把一些牛安樂死。牠們的蹄子和乳房會燒焦。」

弗里奇市（Fritch）2014年在一場大火中失去數百棟房屋，時隔10年又受重創。市長雷伊（Tom Ray）2月28日表示，在這個人口僅約2200人的地方，就有高達40、50棟房屋被毀。斯廷內特（Stinnett）居民菲利普斯（Dylan Phillips）幾乎認不出自己的社區，到處都是融化的路標、燒焦的汽車及卡車骨架，「除了餘燼跟火焰之外，什麼都沒有。」

令人擔憂的是，美國國家氣象局（NWS）預測顯示，本周末可能又會出現有助於火勢的天氣條件，包括強風、低濕度等。與此同時，德州農工大學（Texas A&M University）也將野火預防級別提高至第3級。

美國總統拜登視察德州布朗斯維爾（Brownsville）的美墨邊境時宣布，聯邦政府已經提供500名人力協助救火，此外還有空中加油機、直升機等設備。德州與奧克拉荷馬州努力確保人民安全，將因此獲得聯邦緊急管理署（FEMA）的補償費用。此外，他也感謝了救災人員的努力。