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普丁選前發表國情咨文　警告北約派兵烏克蘭恐觸發核戰

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲普丁這次的國情咨文談話持續2小時6分鐘。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說，警告西方國家不要派兵至烏克蘭，否則將挑起核戰風險，加大對美國與歐洲國家的威脅，同時宣稱俄羅斯手中擁有命中西方國家境內目標的武器。

BBC、衛報報導，普丁這次的國情咨文談話持續2小時6分鐘，指責西方企圖把俄羅斯拖入軍備競賽，宣稱是西方社會挑起烏克蘭衝突，西方關於俄羅斯有意攻擊歐洲的警告是無稽之談。

普丁直言，西方一直談論向烏克蘭派遣北約軍事部隊的可能性，「西方國家必須明白，我們也有可以命中他們境內目標的武器，所有的這一切都在引發使用核武的衝突，即文明毀滅的危險」，若北約武裝干涉者出現在烏克蘭，那麼對他們而言，後果將會更悲慘。

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲普丁表示，西方關於俄羅斯有意攻擊歐洲的警告是無稽之談。（圖／路透）

普丁也說，有鑑於瑞典與芬蘭加入北約，必須強化俄羅斯西邊軍事部署，「加強在西邊戰略方面的部署極為必要，以抵銷北約再次東擴、瑞典和芬蘭加入北約所帶來的威脅。」

法國總統馬克宏曾拒絕排除向烏克蘭派兵的可能性，不過美國、德國、英國等多個北約國家已公開表示沒有類似計畫。對於普丁口中關於核戰爭的說法，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）批評，「這不是我們第一次看到普丁發表不負責任的言論，一個擁有核武器的國家領導人不應該說這種話」，並稱美國並沒有發現俄羅斯計畫發射這類武器的證據。

普丁也不忘在演說中吹捧俄羅斯新武器，匕首、鋯石極音速飛彈在烏克蘭戰場上發揮高效能，先鋒極音速裝置和佩雷斯維特（Peresvet）雷射作戰系統也在執行戰鬥任務，水下無人載具海神（Poseidon）和薩爾馬特（Sarmat）重型彈道飛彈已經交付部隊。他稱，俄羅斯戰略核力量已經處於全面準備狀態。

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲高階政治人物、俄羅斯石油公司與俄羅斯天然氣工業公司的執行長等人均出席。（圖／路透）

普丁這場談話是在俄羅斯總統大選前2個星期左右發表，外界普遍預期，普丁將在大選中贏得第五任期，包括高階政治人物、俄羅斯石油公司（Rosneft）與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的執行長、宗教界領袖都有出席，多間電影院免費放映這場演說。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，此次演說在很大程度上可被視為普丁選舉計畫。

除了軍事方面，普丁大部分演說集中在國內議題上，包括稅制現代化、養老金、不斷下滑的出生率激勵措施等，也提到改善國人健康的必要性。俄羅斯目前平均壽命為70歲，是歐洲最低的國家之一。

▼俄羅斯民眾看普丁國情咨文演說。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

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