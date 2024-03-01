巴勒斯坦平民「包圍車隊」搶糧釀112死！　以色列軍方遭控屠殺

記者張方瑀／綜合報導

加薩衛生部指控，以色列軍方2月29日朝一群尋求援助的巴勒斯坦人開槍，造成至少112人死亡、760人受傷。不過，以色列將死亡原因歸咎於平民包圍救援車隊，才會爆發踩踏事件而出現死傷。

▲加薩走廊內的巴勒斯坦平民包圍援助車隊。（圖／路透）



根據《路透社》報導，加薩衛生部指控，以色列士兵在加薩市（Gaza City）附近的拿布希（Nabulsi）圓環向巴勒斯坦平民開槍，造成至少112人死亡、760人受傷，這也是數周以來巴勒斯坦平民死傷最多的事件。

▲這起事件造成112人死亡。（圖／路透）



不過以色列軍方消息人士卻指出，當時載有援助物資的車隊行經當地檢查站時，有數十位巴勒斯坦人湧上前包圍車隊，因踩踏或被車輛輾壓才出現死傷；而當卡車離開後，有人群接近以色列部隊，所以軍方才開槍喝止。

目擊者向BBC表示，大多數死者都是被車子輾過的，而從以色列軍方發布的空拍畫面可以看到，卡車周圍確實圍滿了人群；網路上曝光的影片也顯示，部分死者的遺體被搬到空的援助貨車上。

以色列軍方稱，他們確實有向「構成威脅」的人開槍；以色列總理辦公室發言人說，救援車隊被試圖搶奪物資的人包圍，同是加薩平民的司機就開車衝撞人群，最終造成死傷，整起事件就是一場悲劇。

哈瑪斯則痛批，他們有清楚的證據顯示，以色列軍方直接向平民開槍，而且是瞄準頭部，目的就是殺人，而這起事件可能會危及目前正在卡達舉辦的停火協議談判。