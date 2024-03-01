日本女議員「緊牽老外小王」開房間！　隔天穿同套衣服去國會

▲自民黨岩手縣議員廣瀨惠被拍到婚外情。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本政治圈又傳不倫戀，自民黨岩手縣議員廣瀨惠被周刊拍到，開車載著一名外國男子前往新宿開房間，隔天甚至還直接穿著同一套衣服到國會上班，作風相當大膽。結果新聞曝光後她起先否認，最終在官網道歉表示，對於自己輕率的行為感到非常抱歉。

根據《集英社》報導，現年57歲的廣瀨惠去年10月30日被拍到開著紅色賓士前往新宿的高級汽車旅館，而副駕上載著的是56歲的加拿大籍薩克斯風手安迪沃爾夫（Andy Wulf），兩人先是在澀谷一家餐廳用餐，用餐結束後就緊緊牽著彼此的手，開車直奔旅館過夜。

兩人約在晚間11點過後進入旅館，接著到隔天早上7時15分左右才離開，廣瀨惠甚至還穿著和前一天同樣的衣服直接到國會上班，作風相當大膽。據了解，這間汽車旅館屬於有錢人光顧的地方，一般情侶不會隨意入住，通常是年長的有錢客戶帶著牛郎、小姐進出的地方。

事實上，廣瀨惠本身就是話題人物，她原本婚後是一名家庭主婦，結果因覺得律師老公的工作很有趣，所以也在婚後5年努力通過司法考試，成功當上律師。她2022年7月首度參選議員就當選，接著加入自民黨第2大派系麻生派。

▲廣瀨惠當選議員後話題不斷。（圖／翻攝自X）



不過廣瀨惠當上議員後也問題不斷，她去年7月跟著同黨女議員到法國巴黎考察，結果卻在個人社群上貼出各種自拍觀光照，讓外界質疑她們是花公費自爽享受。

不倫消息一出後，廣瀨惠起先否認外遇，堅稱她和安迪沃爾夫只是好友，結果照片曝光後，她也直接坦承外遇，並直接在個人官網上致歉，「由於我輕率的行為帶給大家不愉快和不信任感，真的感到非常抱歉，今後我會以家人為重，加倍努力恢復大家對我的信任。」