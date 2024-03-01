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前WWE摔角明星逝世享年61歲　曾喊跟百萬名女性發生一夜情

前 WWE 明星逝世享年61歲　他曾喊跟百萬名女性發生一夜情

▲邁克爾瓊斯去世，享年61歲。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國前WWE摔角明星邁克爾瓊斯（Michael Jones）以維吉爾（Virgil）的名字闖出名堂，遺憾的是這位摔角明星日前驚傳去世，享年61歲，不過這位摔角明星，最為外界所知的竟是他曾經自曝和100萬名女性睡過。

根據《TMZ》等外媒引述瓊斯的社交平台上的發文，證實了他的死訊，「維吉爾今天早上在醫院安詳地去世了」。瓊斯在20世紀80年代和90年代，在WWE前身、世界摔角聯合會（WWF）的傑出表現而聞名。

出生於美國賓夕法尼亞州的瓊斯，1986年在摔角界首次亮相，並將自己更名為盧修斯布朗（Lucius Brown），後來更名為維吉爾（Virgil）。不過他在1994年離開，2022年，他透露自己罹患癡呆症和結腸癌，甚至還多次中風。

不過瓊斯最為外界熱議的，是他曾透露自己和百萬名女性發生過關係，這位前摔角選手，2022年在The Breadstick Diaries的直播上時做出了令人震撼性的言論，當時，60歲的他被一位觀眾提問和多少女性有過一夜情，瓊斯回答說，「我不知道，也許像..遍布全球？也許是100萬」。

對於瓊斯的說法，觀眾當下表示質疑，「少來，維吉爾，100萬名女性耶」，這名觀眾繼續問，「所以你現在聲稱，你告訴我，與你發生性關係的女性估計人數是100萬」，這位前職業摔角手並沒有針對觀眾的質疑做出回應。

對於瓊斯的說法，網友認為有點太誇張，認為這個數字太高，甚至還有網友試圖用數學方式來解開謎團，「好吧，我算了一下：維吉爾出生於1951年4月7日。對於他來說，與100萬名女性在一起，這是自出生以來平均每37.5分鐘就有一名女性，另外，還有另一名網友補充，「我也做了計算，在摔角的40年裡，他每天大約要和60名女性發生過關係」。至於真相為何，如今大概也只有入土為安的瓊斯才知道。

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