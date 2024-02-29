蔣萬安派殷瑋接掌青年局　顏若芳：人選不合格

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安29日宣布最新一波小內閣人事，未來將新設青年局，局長由現任市府發言人殷瑋出任，現任副發言人蔡畹鎣則轉任該局機要，未來組織編制確認後擔任青年局專委。對此，台北市議員顏若芳說，經過一個會期的溝通努力，台北市政府的青年局要誕生了，「但是局長與他的機要秘書真是令人不敢恭維」，直言新上任的局長與機要秘書不合格。

顏若芳表示，在這段期間，殷偉淪為東廠，不顧府會關係，只會擔任蔣萬安公子的書僮幫忙罵監督市政的議員、酸議員、藐視議員監督市政的職責，像這樣的市府高層出任青年局局長，是要帶給台北市青年什麼樣的價值呢？

另外，顏若芳也提到，蔡畹鎣從副發言人轉任青年局機要，過去從新北市在總統大選落選人侯友宜的保護傘下，選議員落選沒地方去，就有侯爸爸保護轉戰到台北市政府擔任副發言人。顏質疑，蔡畹鎣對台北市政府的貢獻是什麼，「難道幫忙市政府拍拍市府廣告就是一種貢獻嗎？一出道就被安排好好的人，能夠協助廣大青年朋友什麼呢？」

顏若芳指出，青年局的設定是要協助青年朋友從就業、國外深造等，從青年關心的議題來著手討論，但台北市政府選了兩個跟青年脫鉤的人選，是要台北市青年朋友們期待什麼？難道我們台北市民間沒有比這兩位更優秀的人才嗎？感嘆雖然青年局組織編制在今年初通過了，但新上任的局長與機要秘書卻不合格。