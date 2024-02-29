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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安派殷瑋接掌青年局　顏若芳：人選不合格

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安29日宣布最新一波小內閣人事，未來將新設青年局，局長由現任市府發言人殷瑋出任，現任副發言人蔡畹鎣則轉任該局機要，未來組織編制確認後擔任青年局專委。對此，台北市議員顏若芳說，經過一個會期的溝通努力，台北市政府的青年局要誕生了，「但是局長與他的機要秘書真是令人不敢恭維」，直言新上任的局長與機要秘書不合格。

顏若芳表示，在這段期間，殷偉淪為東廠，不顧府會關係，只會擔任蔣萬安公子的書僮幫忙罵監督市政的議員、酸議員、藐視議員監督市政的職責，像這樣的市府高層出任青年局局長，是要帶給台北市青年什麼樣的價值呢？

另外，顏若芳也提到，蔡畹鎣從副發言人轉任青年局機要，過去從新北市在總統大選落選人侯友宜的保護傘下，選議員落選沒地方去，就有侯爸爸保護轉戰到台北市政府擔任副發言人。顏質疑，蔡畹鎣對台北市政府的貢獻是什麼，「難道幫忙市政府拍拍市府廣告就是一種貢獻嗎？一出道就被安排好好的人，能夠協助廣大青年朋友什麼呢？」

顏若芳指出，青年局的設定是要協助青年朋友從就業、國外深造等，從青年關心的議題來著手討論，但台北市政府選了兩個跟青年脫鉤的人選，是要台北市青年朋友們期待什麼？難道我們台北市民間沒有比這兩位更優秀的人才嗎？感嘆雖然青年局組織編制在今年初通過了，但新上任的局長與機要秘書卻不合格。

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