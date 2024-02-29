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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

殷瑋將接北市青年局長　議員憂：恐成蔣市府又一地雷

▲▼台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安29日宣布最新一波小內閣人事，未來將新設青年局，局長由現任市府發言人殷瑋出任，現任副發言人蔡畹鎣則轉任該局機要，未來組織編制確認後擔任青年局專委。對此，市議員何孟樺質疑，殷瑋過去行事火爆、頻嗆議員，蔡畹鎣爭議不斷，恐成市府又一地雷。

何孟樺表示，蔣市府跟議會的關係至今已經降至冰點，過去在議會審查預算時，連許多國民黨議員都對蔣市府各局處頗有怨言，批評各局處準備資料、說帖不認真。而殷瑋身為現任發言人，曾為了護主多次透過媒體對議員嗆聲，日後若擔任青年局長，應對議會監督若依然故我，不僅無法服眾，「更只會變成蔣市府又一顆地雷」。

何孟樺說，未來預計轉任青年局專委的蔡畹鎣，過去在擔任世新大學學生會長時曾爆出諸多爭議，擔任市府副發言人期間不僅存在感低落，也頻頻出包，更有許多人質疑她對青年事務的了解尚淺，是否能真正協助局務發展？

何孟樺指出，其他縣市首任青年局長大多與民間青年事務有淵源，高雄首任青年局長林鼎超曾為青創公司營運長；桃園首任局長陳家濬曾為青商會總會長；新北首任局長錢念群也曾共同創辦青創事業，她強調，北市府青年局籌備小組的諮詢委員中，其實也不乏許多在各領域奮鬥的優秀青年，足證「人才在民間」。

何孟樺質疑，由主要經歷都是在國民黨擔任黨職、本來就在府內任職的殷瑋擔任局長，蔣市府是沒在用心尋覓人才，還是刻意要酬庸？她也提醒蔣市府，不要為了酬庸、不要為了求快，就匆匆拍板青年局人事，如果成立青年局的理由，「真的是為了促進北市青年發展，就應三思而後行」。

▲▼蔣萬安市政總質詢-何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）
  

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