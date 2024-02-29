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大谷丟核彈級消息！和日本妻子展開新生活　1小時累積124萬讚

投打雙刀流的大谷翔平在大聯盟的動向始終都是媒體焦點，他29日透過IG宣布好消息，表示與一名日本女性步入禮堂。（圖／達志／美聯社）

▲投打雙刀流的大谷翔平在大聯盟的動向始終都是媒體焦點，他29日透過IG宣布好消息，表示與一名日本女性步入禮堂。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國大聯盟日籍球星大谷翔平剛轉隊到道奇，29日又宣布好消息，他透過IG表示，隨著球季即將開始，人生也開啟了新篇章，大谷翔平證實與一名日本女性步入禮堂，3月1日將接受訪問。 該則貼文在不到1小時內累積超過124萬個讚，堪稱最新一代的社群人氣王。

大谷翔平透過IG表示，隨著球季即將開始，人生也開啟了新篇章，大谷翔平證實與一名日本女性步入禮堂，3月 1日將接受訪問。（圖／翻攝自IG）

▲大谷翔平透過IG表示，隨著球季即將開始，人生也開啟了新篇章，大谷翔平證實與一名日本女性步入禮堂，3月 1日將接受訪問。（圖／翻攝自IG）

這位日籍球星今年轉戰道奇隊，平常私生活低調的他，29日下午突然在社群宣布，即將和日本人結婚。大谷翔平在IG發文，「致我所有的朋友和粉絲，我要宣布，我不只在道奇展開了職業生涯新篇章，還要和母國日本人展開新的新的生活，這對我來說非常特別，我想讓大家知道我結婚了，我對即將到來的事情感到興奮，感謝大家的支持。」

大谷翔平29日宣布好消息，他透過IG表示與一名日本女性步入禮堂。（圖／達志／美聯社）

▲大谷翔平29日宣布好消息，他透過IG表示與一名日本女性步入禮堂。（圖／達志／美聯社）

稍早，大聯盟官網也找出他在17歲時寫下的「野球人生」目標，包括18歲加入大聯盟球隊、22歲奪賽揚獎，26歲奪世界大賽冠軍後結婚。大谷翔平在每一階段設下的目標，足以展現他的企圖心，包括18歲時挑戰大聯盟、21歲成為大聯盟先發輪值，並達成單季16勝、22歲拿下賽揚獎、23歲入選經典賽，25歲要飆出世界最速的175公里火球、26歲奪得世界冠軍，而他打算在40歲投出生涯最後一戰，希望是場無安打比賽，還有意將美職棒球系統引進日本。

大谷翔平在球場旁，口中咬著手套，替球迷在棒球上簽名。（圖／達志／美聯社）

▲大谷翔平在球場旁，口中咬著手套，替球迷在棒球上簽名。（圖／達志／美聯社）

另外，大谷翔平之前唯一傳出的緋聞對象，是日本TBS電視台前當家主播田中美奈實（田中 みな実），兩人傳出祕密交往甚至論及婚嫁。根據日本媒體報導，田中美奈實在一檔廣播節目中與占卜師聊到結婚的話題，占卜師提到近期田中美奈實即將與大谷翔平結婚的傳聞，田中美奈實也就要求占卜師算算兩人之間的姻緣。

當地時間2月28日洛杉磯道奇隊舉行春季訓練，大谷翔平在場邊熱身，對拍攝的媒體比出YA手勢。（圖／達志／美聯社）

▲當地時間2月28日洛杉磯道奇隊舉行春季訓練，大谷翔平在場邊熱身，對拍攝的媒體比出YA手勢。（圖／達志／美聯社）

當時占卜師算到兩人從「朋友變成戀人」之際，田中美奈實立馬表示，「我沒有那種美國時間，沒法從朋友關係開始發展」，這位女主播的回應也算是間接否認與大谷祥平之間的傳聞。

大谷翔平透過IG表示，隨著球季即將開始，人生也開啟了新篇章，大谷翔平證實與一名日本女性步入禮堂，3月 1日將接受訪問。（圖／翻攝自x）

▲大谷翔平透過IG表示，隨著球季即將開始，人生也開啟了新篇章，大谷翔平證實與一名日本女性步入禮堂，3月 1日將接受訪問。（圖／翻攝自x）

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