大谷結婚早有跡象！IG「這張照片」洩非單身　網：媒體竟沒拍到

記者葉睿涵／編譯

日本旅美球星大谷翔平29日無預警宣布結婚消息，結婚對象身份也無人知曉，讓不少網友感嘆大谷夫婦的保密功夫滴水不漏，不過也有網友表示，其實大谷非單身早有跡可尋。

大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元（約220億台幣）大合約，在職棒生涯展開新的開始之後，私生活也傳出好消息。他29日在Instagram宣布結婚，寫道「今天向大家報告我結婚了」，並提到「對方是日本女性」。

▲大谷翔平此前po出與狗狗的合照就被認為是妻子所攝，而他29日宣布結婚消息的聲明也放上了狗狗的圖片。（組圖／翻攝自IG）

消息傳出後，台灣的PTT論壇瞬間炸裂，不少網友瘋狂哀嚎「不可能，絕對不可能」、「真的是核彈級震撼彈」，還有人感嘆「這保密功夫真是滴水不漏」、「不可能每天追著他跑的媒體居然沒拍到」。

不過，有網友則表示，向來一心衝刺棒球事業的大谷翔平此前突然養起了狗，「我就覺得他差不多是要成家了。」

另外，也有網友提到，大谷翔平最近頻繁在IG限動發布與狗狗相關的照片，不久前還發布了狗狗和他在記者會上的合照，「當時就有人討論大谷應該是非單身」、「那張照片就是老婆拍的吧」、「之前就有人在猜了，只是媒體沒拍到而已」。