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大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文1小時破160萬讚

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟道奇隊日籍投手大谷翔平29日在Instagram上拋出結婚震撼彈，稱「今天要向大家宣布我結婚了」，對方是一名日本女性。消息發布不到一小時已突破160萬人按讚，全球粉絲一片震驚之餘，也對於大谷保守秘密的功力深表讚嘆，「一直藏到結婚，超厲害」，還有人說女方實在太會藏，該不會是忍者吧。

▲▼大谷翔平、9日經典賽預賽日本對陣中國。（圖／路透）

▲大谷翔平突宣布結婚，粉絲震驚「太會藏了」。圖為大谷翔平去年在世界棒球經典賽預賽日本對陣中國。（圖／路透）

根據日媒報導，大谷翔平一方面宣布結婚喜訊，一方面也在聲明最後強調他明天將親自解答外界疑問，請不要對雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪，足見他「護妻」意味濃厚。貼文發出約一小時已經突破160萬讚數、4.8萬人留言。

▲大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲有網友開玩笑說，大谷翔平的結婚對象可能是日本忍者。（圖／達志影像／美聯社）

日本網友也稱讚大谷「消息管理」做得太完美，戀情直到結婚前從未曝光。有人表示，大谷「不會太帥了嗎？」、「沒被戳破，真的了不起」、「周刊雜誌一次都沒拍到，就爽快地宣布結婚」、「不被揪住尾巴的管理令人驚嘆」、「大谷真的藏得很好，他那麼受歡迎，所以24小時都被媒體監視著」。

部分留言也相當幽默，「如果我是大谷翔平女友的話，真想告訴全世界啊」、「那麼受人矚目的大谷，結婚前一直隱瞞交往對象的存在，到底是用什麼方法真令人好奇」、「首先，她是大谷的戀人，又是結婚對象，卻完全沒讓人察覺地隱藏起來……？忍者？」

大谷翔平宣布結婚全文：

感謝各位一直以來的熱情支持。新的賽季即將來臨，但今天我要向大家宣布我已經結婚了。

接下來將在新的團隊與新的環境中重新開始，但我們兩人會互相扶持合作，也希望各位粉絲能夠和我們一起攜手同行。

雖然還有很多不足之處，但仍請各位能用溫暖的視線守護我們。對方是一位日本女性。

明天我將會在採訪中回應大家的疑問，所以今後請勿對包含雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪。

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