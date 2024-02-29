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大谷翔平結婚了！新娘身份引全球瘋猜　網扒出「她」是唯一理想型

記者葉睿涵／編譯

美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平29日震撼宣布已婚消息，讓不少網友戲稱「今天是全日本女生失戀的一天」。儘管大谷翔平的結婚對象究竟是誰至今卻無人知曉，但大谷翔平其實曾在2016年受訪時，脫口承認一位女星是自己的理想型。

ETtoday新聞雲此前曾報導，以「怪物身手」聞名棒球界的大谷翔平，個性十分低調，時間也全花在練球上，不僅不愛社交、不碰女色，甚至還有傳言稱，大谷翔平和爸爸訂下了5年的禁慾之約，把心力全放在專注衝刺棒球事業上。

▲▼蘆田愛菜（右）是大谷翔平（左）唯一承認的理想型。（組圖／CFP）

▲蘆田愛菜（右）是大谷翔平（左）唯一承認的理想型。（組圖／CFP）

儘管如此，大谷翔平2016年曾在日本上節目時，表示自己對娶女主播興致缺缺，還公開了自己理想對象的標準，坦言他喜歡身高比較高、運動型、個性開朗的女生，甚至在主持人的追問下，脫口承認他的理想型居然是知名童星蘆田愛菜。

有鑑於蘆田愛菜當時年紀只有10歲左右，因此大谷翔平將她視為理想型一事令人感到驚訝，而大谷翔平事後也緊急澄清，表示自己是因為不斷被追問感情問題，所以才會隨口回答。

有趣的是，在蘆田愛菜成長到19歲時，曾在某一次的綜藝節目中談及大谷翔平，不僅大讚男方球技和人品俱佳，在不慎口誤將大谷翔平稱為「大谷選手翔平」時，還害羞摀嘴，讓不少網友認為純真的2人十分般配，不斷敲碗希望他們在一起。

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