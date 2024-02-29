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摩爾多瓦分離區要求俄提供保護　外界憂俄烏恐爆新熱點

▲▼摩爾多瓦接壤烏克蘭地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩爾多瓦分離區28日要求俄羅斯提供保護，引發俄烏戰爭可能升級的擔憂。圖為烏軍在烏克蘭與摩爾多瓦接壤地帶巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科/基希納烏28日綜合外電報導

摩爾多瓦親俄分離主義人士控制的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，今天向俄羅斯提出「保護」的請求，讓外界憂心這個地區恐成為俄烏戰爭的新熱點。

綜合法新社和路透社報導，聶斯特河沿岸地形狹長，東側與烏克蘭接壤，自蘇聯解體以來便由親俄勢力實際掌控，並在俄國支持下30多年來一直與摩爾多瓦當局維持分治局面。

聶斯特河沿岸地區主要說俄語，當地1992年爆發過一場短暫的戰爭，戰後有約千餘人的俄國駐軍留守至今。

當地今天召開一場罕見的特別代表大會，議員於會中通過決議，向俄羅斯國會上下兩院提出請求，「籲請採取外交措施，在摩爾多瓦日益升高的壓力下保護聶斯特河地區」。

他們表示，摩爾多瓦政府針對聶斯特河沿岸發動「經濟戰爭」，擋下關鍵進口物品以將當地變成一個「貧民窟」。

聶斯特河沿岸的外交政策首長伊格納提夫（Vitaly Ignatiev）在會議中說，「本大會的決定，國際社會不能漠視」。

他稍後告訴俄國官方電視台說：「我們說的是請求外交支援。」

聶斯特河沿岸要求莫斯科當局協助的呼聲，讓各界不禁拿來與2022年2月俄烏戰爭前夕的事件發展相比較；當時，俄國撐腰的烏克蘭東部分離主義人士以遭基輔政府部隊猛轟為由，向俄方提出保護請求。

目前人在阿爾巴尼亞準備參加東南歐國家峰會的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）表示，摩爾多瓦致力以和平方式解決聶斯特河地區衝突。

她說：「政府今日的所作所為，在於以循序漸進、按部就班的方式整合國家經濟。」

針對事件發展，美國表示「堅定支持」摩爾多瓦政府主權，並敦促雙方一起解決共同關切。

烏克蘭外交部則針對聶斯特河沿岸「任何破壞性的外部干涉」示警；總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，他已針對「俄國破壞該地區穩定的行為」，與摩爾多瓦總統桑杜在區域峰會上進行討論。

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