傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

文／中央社渥太華28日綜合外電報導

「環球郵報」（The Globe and Mail）28日報導，加拿大2021年解雇任職傳染病實驗室的華裔科學家邱香果與成克定，因為他們提供機密資訊給中國。

「環球郵報」引述政府應反對黨議員要求公布的文件報導，官員得出的結論是，邱香果及其夫婿成克定「對加拿大經濟安全，構成了真實且可信的威脅」。

加拿大衛生部長霍蘭德（Mark Holland）譴責實驗室當時存在不可接受的安全漏洞，但表示國安沒有遭受風險。

2019年，邱香果及成克定被帶離位於溫尼伯（Winnipeg）的國家微生物學實驗室（National Microbiology Lab），且吊銷安全許可。兩人2021年遭到解雇。

加拿大警方2019年表示正在調查此事，今天是他們首次披露細節。

「環球郵報」指出，這些文件顯示，加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）得出的結論是，邱香果「有意向中國轉移科學知識和素材」。

目前不清楚這對夫妻是否仍在加拿大。

這項消息可能會讓加拿大與中國已冷淡的關係更加惡化，特別是在渥太華對中國涉嫌干涉加國國內事務展開調查之際。

溫尼伯實驗室的工作項目包括研究最危險的人類和動物病原體，例如伊波拉病毒。