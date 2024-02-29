　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美食促成松屋會談？波蘭、喬治亞大使互揪用餐　日網驚嘆改寫歷史

▲▼波蘭駐日大使、喬治亞駐日大使在日本松屋店門前歡笑合照。（圖／翻攝自X）

▲波蘭駐日大使、喬治亞駐日大使在日本松屋店門前歡笑合照。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

松屋在日本是為人熟知且深受喜愛的快餐料理，主要販售牛肉蓋飯、咖哩、定食等，且不時推出限定特色餐，最近更推出了來自波蘭、喬治亞兩國的新款特色餐點，然而卻意外吸引兩國大使造訪，且兩人還坐同一桌用餐、笑著拍攝合照，另外界震驚喊道「難道是松屋會談」，感嘆將在日本外交史上寫下新頁。

根據日媒《日刊體育》，日本跨國日式快餐連鎖店「松屋」從今年2月20日起推出別具波蘭風味的「絞肉漢堡排」（ミエロニィハンバーグ）、以及以喬治亞傳統燉烤雞料理「奇克美露里」，在日本境內48間店鋪販賣，然而卻意外吸引到兩國大使特地前來用餐，松屋也在社群媒體證實消息。

日本松屋透過社群媒體X（前稱推特）發文，表示波蘭駐日本大使帕威爾（Paweł Milewski）、喬治亞駐日本大使提姆蘭茲（Teimuraz Lezhava）造訪松屋用餐，為的就是能夠品嚐雙方的家鄉美味，貼文也分享了兩人站在店門前拍攝的合照，吸引近130萬次觀看、5310名網友按讚、1300則轉貼。

喬治亞駐日大使提姆蘭茲也特地將兩人在店內用餐的照片上傳到X帳戶，只見兩人桌上擺滿餐點，一起笑著比讚。他表示，「今天在松屋請波蘭大使享用了來自喬治亞的奇克美露里，而我也想用了來自波蘭的絞肉漢堡排。這在日本的外交史上寫下新的一頁。」

對此，日本網友們留言表示，「難道這是松屋會談！值得被記載在史冊」、「為波蘭和喬治亞兩國加油」、「松屋真的太讚了」、「松屋外交呵呵呵」、「歷史的瞬間啊」。

ET快訊
快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒
快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗
快訊／10縣市大雨特報　今全台變天
狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人
孫安佐怒：差點被弄死！　「綁床上6天」揭下蠱獻祭真相
未下口令戰車就開砲！連長怒把排長當沙包踹　花防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐開直播怨爸媽

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

「重症肌無力」非肌少症！一表秒懂差異　注意眼睛2大警訊症狀

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

瑞士牧羊犬微笑睡翻享受梳毛　1小時後冒出「毛絨絨第二隻狗」

快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒

自閉症語言障礙適用中醫治療！4歲男童首次療程開口嚇壞媽

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

元智大學國際音樂會　哈佛美聲合唱團亮相桃園

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

出生僅6周！男嬰睡覺遭家中哈士奇咬死

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

狗狗被「吊」在車外　雙腳離地喘不過氣

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

更多熱門

相關新聞

台積電設廠！菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100

台積電設廠！菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100

台積電熊本一廠2月24日開幕後，熊本縣菊陽町公所透露，為了希望活絡菊陽町民眾與台灣的交流，將提供1人1萬日圓（約新台幣2100元）的補助給赴台自助旅行的町民。

韓醫生罷工「醫學院更夯」5名額3000人搶報名

韓醫生罷工「醫學院更夯」5名額3000人搶報名

祖克柏睽違10年訪韓　和尹錫悅談AI合作

祖克柏睽違10年訪韓　和尹錫悅談AI合作

美國務卿布林肯將於3月中訪韓

美國務卿布林肯將於3月中訪韓

就是今天！韓「死亡底線」要求醫師結束罷工

就是今天！韓「死亡底線」要求醫師結束罷工

關鍵字：

日韓要聞松屋喬治亞波蘭

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面