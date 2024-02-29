泰坦號內爆5死「神祕敲擊聲」首度曝光　節奏規律平穩

記者詹雅婷／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）2023年發生內爆5死，在救援行動展開之後，有消息稱，每隔30分鐘就會聽到水下傳來的神祕敲擊聲。這段音檔先前並未公開，在加拿大空軍小組提供給紀錄片製作團隊之後，首度曝光。

BBC、Forbes報導，泰坦號2023年6月載著5名乘客展開深海航行之後失聯，有救援人員宣稱在搜索行動的第2日聽到敲擊聲，這項消息在第3天得到證實。但領導搜救任務的加拿大空軍小組（Canadian Air Force）表示，其實在第1天救援行動就有聽到聲音，且每次搜索航班出動皆是如此。

▲觀光潛水器「泰坦號」5名乘客全數罹難。（圖／路透）

神祕敲擊聲的節奏規律平穩，引發專家注意，讓不少人認為這可能是船上5人發出的求救訊號，出現一絲希望。只不過後來發現泰坦號發生內爆，5名富豪乘客全數罹難，搜救隊潛水器Odysseus 6K也在海底發現泰坦號殘骸。

官員向媒體透露，依據美國海軍分析，這段敲擊聲可能是海洋噪音或是其他搜救船隻發出的聲音。加拿大空軍小組把這段音檔交給紀錄片「The Titan Sub Disaster: Minute by Minute」的製作團隊，將於3月6日和7日播出。

▲事發後，泰坦號殘骸被尋獲。（圖／路透）

2023年6月18日，美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）帶著5人搭上泰坦號，分別是海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush）、法國探險家兼潛水家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。

然而泰坦號下潛不到2小時就與母船極地王子號（Polar Prince）失聯，在海洋之門探險公司通報之後，隨即展開連日跨國搜救行動，希望在艙內氧氣耗盡前找到人，未料仍於6月23日傳出噩耗，在事發海域及鐵達尼號遺址附近尋獲散落殘骸。

科學家研判，泰坦號失聯時已深入水下3000公尺，此時水壓極高，艙體任何裂縫或缺陷都會引起內爆，宛如「揉紙團」一般往內壓扁，且過程僅有30毫秒，快到大腦來不及向身體傳遞疼痛訊號。