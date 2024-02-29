獨／商圈人潮都難救？寶雅旗下五金百貨「寶家」中山店營業8個月收攤

▲工作人員也正忙著將商品打包運送回倉。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

堪稱是美妝雜貨通路霸主的寶雅，2023年5月宣示旗下主打五金百貨的「寶家POYA HOME」揮軍北上，26日寶雅（5904）公告2024年營收220.78億元，年增13.36%。不過去年6月才風光開幕，位在新北永和樂華夜市旁的寶家中山店，豈料營業8個月竟傳出將吹熄燈號。

▲▼ 寶家去年6月大方宣布首度進軍雙北，將原本佔地約500坪的寶雅中山店一分為二，打造雙品牌概念店。（圖／記者王威智攝）

寶家去年6月大方宣布首度進軍雙北，就選址在新北永和樂華夜市旁，將原本佔地約500坪的寶雅中山店一分為二，打造雙品牌概念店，至今不過短短8個月，門口就掛上限時出清的紅色布條，一問之下店員低調回應，「我們3月6日之後就要結束營業了，很多客人也都很意外！」

實際走訪，即便是假日人潮仍稀稀落落，許多貨架上的商品早已清空，工作人員也正忙著將商品打包運送回倉。民眾宋先生說：「我跟家人來寶雅買東西，剛好看到寶家在出清才進來看一下。」另一位帶著家人一起購物的孫小姐則表示：「路過想說進來看一下，因為平常購買一些居家生活用品或是家電，還是比較習慣到大賣場。」

▲▼ 許多貨架上的商品早已清空。（圖／記者王威智攝）

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨分析指出，樂華夜市作為永和最熱鬧商圈，租金行情大致介於單坪2200~3000元之間。雖然不能與北市相提並論，但該案因面積大，總租金驚人，除店租考量外，多數是基於公司策略考量捨大就小，以目前寶雅全台大擴張的狀況來看，坪效應是其重要考量。

當初選址設雙品牌概念店就是看好周邊生活機能成熟、大眾運輸便利，加上樂華夜市商圈效應加持，如今卻黯淡收場。對此寶雅表示，「永和中山店的寶家目前狀況為轉租的狀態，因目前公司政策調整，寶雅擴大商品品項提升消費者購物體驗，今年度也會積極以不同的店型展店。」