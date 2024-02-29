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春節大吃大喝肩頸超硬！恐血管阻塞　中醫提醒留意高血脂

▲▼中醫師鄒牧帆提醒，民眾覺得肩頸定扣扣，也有可能是因為高血脂引發血管阻塞造成的循環不良。（圖／關山慈濟醫院提供，下同）

▲▼中醫師鄒牧帆提醒，民眾覺得肩頸定扣扣，也有可能是因為高血脂引發血管阻塞造成的循環不良。（圖／關山慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

過了熱鬧的元宵節，大啖湯圓之後，小心增加的不只是年歲，還有因為年節期間大吃大喝而引發的三高「高血壓、高血糖、高血脂」。長期高熱量飲食對身體造成的負擔需要及時清理，不然真正硬梆梆的不是你的肩頸，而是被血脂阻塞的血管喔！
 
關山慈濟醫院中醫科鄒牧帆醫師提醒，若是民眾覺得肩頸定扣扣，這種緊繃僵硬感不一定是勞動造成的不適症狀，也有可能是因為高血脂引發血管阻塞造成的循環不良。若是按摩放鬆無法緩解緊繃感，或不時有頭暈、頭痛的症狀，更有可能是心血管疾病發生的前兆。

▲▼中醫師鄒牧帆提醒，民眾覺得肩頸定扣扣，也有可能是因為高血脂引發血管阻塞造成的循環不良。（圖／關山慈濟醫院提供，下同）
 
根據中醫的觀點，高血脂屬於「濁阻」、「痰濕」、「濕熱」等範疇。通常是由以下原因所引起的：吃了過量肥美、甘甜與重口味的食物，加上飲酒，導致臟腑運化不及；長期臥床或久坐，引發體胖痰盛，痰濕互結，導致氣機不順暢，運行受阻；情緒不穩定，也容易引發肝氣鬱結，久而氣滯血瘀；臟腑功能失調，無法順利運行代謝功能，導致膏脂過多，形成痰濁。痰濁又存於血脈中，造成脈絡壅滯不暢，痰瘀互結，最終引發胸痹、眩暈、頭痛等症狀。
 
高血脂除了遺傳因素之外，經常是因為精緻飲食中的高脂、高熱量，加上久坐缺乏運動的生活型態所造成。高血脂症可以藉由改變生活習慣，如運動、減重、低脂低熱量飲食，定期做健康檢查，嚴重者可以用藥物來控制。

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▲▼中醫師鄒牧帆提醒，民眾覺得肩頸定扣扣，也有可能是因為高血脂引發血管阻塞造成的循環不良。（圖／關山慈濟醫院提供，下同）

中醫常使用例如丹參、山楂、三七、川芎、當歸和益母草等藥方來降血脂成分。
 
鄒牧帆醫師說，服用中藥也可以調控高血脂，中醫常使用例如丹參、山楂、三七、川芎、當歸和益母草等，這些中草藥皆具有降血脂成分，可請中醫師依病人症狀調配適合的中藥方。
 
如果抽血檢查符合高血脂的疾病診斷，也就是總膽固醇≥ 240 mg/dL，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）≥ 160 mg/dL，三酸甘油脂≥ 200 mg/dL。中醫治療上也可以開立健保給付的天然紅麴菌中藥--「壽美降脂一號膠囊」，幫忙控制高血脂。2020年〈台灣臨床藥學雜誌〉的研究報告指出，天然紅麴菌膠囊可降低血清總膽固醇和低密度脂蛋白，安全又有效。
 
控制好高血脂可以降低如心肌梗塞、中風等心血管疾病發生率和死亡率。健康檢查時發現有高血脂問題的民眾，要盡快改變生活習慣，配合中西醫藥物，控制好血脂，讓肩頸血管不再「定扣扣」。

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