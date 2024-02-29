　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挪威87歲國王大馬度假驚傳感染住院　50歲王儲暫代職務

▲▼ 挪威國王哈拉德五世（Harald V）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威國王哈拉德五世何時能夠返回挪威仍不清楚。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威87歲國王哈拉德五世（Harald V）是歐洲最高齡在位君主，但依據挪威王室28日最新聲明，哈拉德五世在馬來西亞度假期間健康狀況不佳，因感染住在當地醫院。目前哈拉德五世病情正在好轉，但何時能夠啟程返國仍未知。

衛報、法新社報導，挪威國王哈拉德五世正在馬來西亞度假小島蘭卡威（Langkawi）醫院住院，國王私人醫師宣稱，國王的感染狀況正在好轉，在院內受到很好的照顧、也有接受良好治療，目前仍需繼續住院幾天。

針對哈拉德五世何時能夠返回挪威，王室稱現階段尚未決定。

哈拉德五世今年2月年滿87歲，需要拄枴杖走動，近年來多種疾病纏身，曾接受心臟手術，還有呼吸系統疾病。就在過去這幾個月，他多次身體不適，今年1月出現呼吸道感染，要請病假至2月2日。

在哈拉德五世不在崗位期間，由50歲王儲哈康（Haakon）暫代職務。哈康28日有與雙親通話，強調父親精神很好。

哈拉德五世前陣子已經表示，不會跟進丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）退位，「我信守承諾，我向議會宣示過，這將是終身的。」

ET快訊
快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒
快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗
快訊／10縣市大雨特報　今全台變天
狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人
孫安佐怒：差點被弄死！　「綁床上6天」揭下蠱獻祭真相
未下口令戰車就開砲！連長怒把排長當沙包踹　花防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐開直播怨爸媽

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

「重症肌無力」非肌少症！一表秒懂差異　注意眼睛2大警訊症狀

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

瑞士牧羊犬微笑睡翻享受梳毛　1小時後冒出「毛絨絨第二隻狗」

快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒

自閉症語言障礙適用中醫治療！4歲男童首次療程開口嚇壞媽

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

元智大學國際音樂會　哈佛美聲合唱團亮相桃園

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

出生僅6周！男嬰睡覺遭家中哈士奇咬死

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

狗狗被「吊」在車外　雙腳離地喘不過氣

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

更多熱門

相關新聞

泰女涉殺台男「扣警局7小時」恐將入獄

泰女涉殺台男「扣警局7小時」恐將入獄

綽號「少爺」的台灣通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場附近廢棄空屋，4男1女嫌犯逃往柬埔寨。22歲泰國籍女嫌被捕後在媒體鏡頭前喊冤，宣稱只聽見石茂強說了3聲「對不起」後就傳出槍響。泰國警方27日將她扣留在警局，連夜問話長達7小時。據泰媒報導，女嫌29日將首次出庭，預計將被羈押入獄。

3台人涉毒在柬埔寨被抓　罪名曝光

3台人涉毒在柬埔寨被抓　罪名曝光

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

關鍵字：

挪威國王哈拉德五世東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面