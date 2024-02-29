火燒不壞還能擋子彈！　女在家遇槍戰意外被「爆紅保溫杯」救命





▲保溫杯幫女子擋下子彈。（圖／翻攝自TikTok／@xo._ray）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子在網路上宣稱，她在家休息時突然遭流彈射中，幸好子彈被正在使用的Stanley保溫杯擋住，才幸運逃過一劫，影片在網路上爆紅，獲得320萬人次點閱。

國外一名女子之前在網路上拍攝影片，宣稱她的車子被燒成廢鐵，然而車上放的Stanley保溫杯卻毫髮無傷，而且裡面冰塊還沒融化，超神保溫功能讓Stanley保溫杯在網路上爆紅，如今又有一名女子宣稱，這款保溫杯幫她擋住子彈。

來自俄亥俄州斯托本維爾(Steubenville)的女網友瑞秋(Rachel)，近來在TikTok拍攝影片表示，她家門前突然發生槍戰，結果流彈意外射入家中，差點奪走她的性命。

影片中可看到，瑞秋家的牆壁上留下一個彈孔，Stanley保溫杯則有一個凹痕。瑞秋表示，「這件事情真的很詭異，當時我正在和未婚夫聊天，突然聽到屋外傳來好幾聲槍響，然後一聲巨響，一顆子彈射入家中」。

瑞秋表示，「這顆子彈就在我面前，被Stanley保溫杯彈開，射穿我的香水瓶後再射入廚房」，嚇得她和未婚夫立刻躲起來，直到警察來到現場。影片曝光後引發網友討論，許多網友大讚「這個保溫杯太神了，先是汽車起火，現在又是槍戰」、「沒想到保溫杯還可以救命」。