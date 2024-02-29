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馬國人妻抱怨「後悔嫁窮丈夫」婚後買不起白米　懷上第三胎要送人

▲▼ 妻子,老婆,人妻,女友,同居。（圖／CFP）

▲馬來西亞人妻沒錢卻懷上第三胎，上網發文說後悔嫁人。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名女子因為婚後經濟狀況貧窮，而選擇避孕，不料仍意外懷上第三胎。她透露家中連白米和食材都買不起，擔心孩子一旦出生又會加重經濟負擔，因此動念想將腹中孩子送交他人撫養，還發文稱後悔嫁給收入不高的丈夫，「我已經不懂當初為什麼要嫁給他」。

根據馬來西亞中國報報導，這名不願具名的人妻在臉書社團PO文表示，自己婚前婚後的生活出現極大差異，令她深感懊悔。原本認為找結婚對象最重要的是要有責任感、工作勤奮，不管什麼條件她都願意與丈夫同甘共苦。

她後來發現，結婚生活在一起之後，夫妻倆才感受到生活的艱難，「我已經不懂當初為什麼要嫁給他，早在談戀愛初期，我就已經知道他的工作和收入情況。」後悔自己當初沒有深思熟慮。

這名人妻表示，因為貧窮又有2名年幼子女要養，她早就透過藥物注射方式避孕，不料仍意外懷上第三胎。她現在想等孩子一出生就將其送人撫養，「如果丈夫擁有高薪且勤奮工作，即使孩子多也無所謂，但我們連買米的錢都沒有，廚房裡一點食材都沒有。」

她表示，除了養小孩，每個月還要付基本的房租和車貸，即使現實無法逃避，卻又會忍不住地想，「為什麼我現在的生活這麼辛苦？我不奢望榮華富貴，只不過想要衣食無憂。」不過她也深知，時光倒流已是不可能。

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