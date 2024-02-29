罪名曝光！3台男「持16kg搖頭丸」金邊落網　料蹲牢後驅逐出境

▲柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨警方日前在金邊偵破一起販毒案，除了在現場起獲16公斤的搖頭丸與5.6公斤的製毒原料外，還扣留了涉案的3名台灣男子。目前，金邊市初級法院檢察官決定援引《毒品法》對這3名台灣男子提出告訴。

當地媒體Fresh News Asia援引金邊法院的聲明指出，柬埔寨警方在2月21日晚間9時40分展開行動，對金邊市桑園區進行打擊，並在現場捕獲一名台灣男子。經盤問後，員警22日再於萬景崗區（BKK）一處公寓捕獲另外2名台灣男子，並查獲搖頭丸及半成品計約16公斤及毒品分裝工具一批。

▲▼ 柬埔寨查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

當局隨後公佈3名台籍嫌犯的姓名，分別為2000年出生的WU ZONG WEI（吳男）、1993年出生的LIN YING KUAN（林男），以及2003年出生的ZHUANG SHI KAI（莊男），並將3名嫌犯及查獲的16公斤毒品、5.6公斤製毒原料與4部手機等證據交由金邊市初級法院依法處理。

目前，金邊市初級法院檢察官決定援引《毒品法》第47條和第48條，以非法生產、儲存和販賣毒品罪對3名落網的台籍嫌犯提出告訴。據悉，涉案台嫌將依柬埔寨當地法令依法接受審判，並在程序結束後被驅逐出境。

此前，台灣警方曾表示，涉案的莊、吳2人因在台涉詐欺案件遭台灣通緝，刑事局將與柬埔寨緝毒局密切交換台人涉案情資，釐清毒品來源及流向，並查證該批毒品是否在柬埔寨加工分裝後運輸回台。

▲金邊法院的聲明公開了3名涉毒台男的罪名。（圖／翻攝自FRESH NEWS）